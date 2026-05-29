नई नियुक्तियों के बाद आरबीएम अस्पताल में बवाल, हटाए जा रहे एजेंसी नर्सिंग स्टाफ ने की हड़ताल
अस्पताल के पीएमओ ने बताया कि नई नियुक्तियों के बाद पुराने एजेंसी कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
Published : May 29, 2026 at 10:57 PM IST
भरतपुर: आरबीएम अस्पताल में नई नियुक्तियों के बाद शुक्रवार देर शाम को विवाद गहरा गया. प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में अचानक हड़ताल कर दी. हड़ताल के चलते अस्पताल प्रशासन को इमरजेंसी व्यवस्था लागू करनी पड़ी और मरीजों के इलाज के लिए इंटर्न, रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को ड्यूटी पर बुलाना पड़ा. मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि 199 नए कार्मिकों की नियुक्ति के बाद रिक्त पदों पर कार्यरत एजेंसी स्टाफ को हटाया जा रहा है, जबकि हड़ताली कर्मचारी नौकरी बचाने की मांग पर अड़े हैं.
199 नए कार्मिकों की नियुक्तियां: आरबीएम अस्पताल के पीएमओ डॉ नगेंद्र ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी. इसी प्रक्रिया के तहत भरतपुर मेडिकल कॉलेज में 199 नए कार्मिकों की नियुक्तियां की गई है. ये नियुक्तियां उन रिक्त पदों के विरुद्ध की गई हैं, जिन पर अब तक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नर्सिंग स्टाफ कार्य कर रहा था. नई नियुक्तियों के बाद पुराने एजेंसी कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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'अस्थाई व्यवस्था थी': एसजेपी मेडिकल कॉलेज भरतपुर के प्राचार्य कार्यालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू और 250 बेड अस्पताल में स्वीकृत नर्स ग्रेड-द्वितीय के पदों पर पहले एजेंसी के माध्यम से अस्थायी व्यवस्था की गई थी. अब सरकार की नई संविदा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन पदों पर चयनित नए कार्मिकों को लगाया जा रहा है. इसके चलते एजेंसी स्टाफ की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं.
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अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर: पीएमओ ने बताया कि इसी फैसले के विरोध में एजेंसी नर्सिंग स्टाफ ने अचानक हड़ताल कर दी. हड़ताल की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया. आरबीएम अस्पताल के पीएमओ डॉ नगेंद्र ने बताया कि राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया पिछले करीब एक साल से चल रही थी और अब नियुक्तियां पूरी होने के बाद नए कार्मिकों ने कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि जिन पदों पर पहले एजेंसी के कर्मचारी लगे हुए थे, अब उन पर नए चयनित कार्मिक लगाए जा रहे हैं. इसी कारण एजेंसी स्टाफ विरोध कर रहा है.
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'रोजगार का संकट': पीएमओ ने बताया कि मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गईं. अस्पताल के स्थायी नर्सिंग स्टाफ, वार्ड इंचार्ज, रेजिडेंट डॉक्टर, एसआर और जेआर को तत्काल अस्पताल बुलाया गया. इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों और इंटर्न्स को भी ड्यूटी पर लगाया गया है. प्रशासन ने अगले दिन के लिए भी विशेष रोस्टर तैयार कर लिया है. वहीं दूसरी ओर, हड़ताली नर्सिंगकर्मियों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें हटाया जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. फिलहाल अस्पताल प्रशासन और हड़ताली कर्मचारियों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.