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नई नियुक्तियों के बाद आरबीएम अस्पताल में बवाल, हटाए जा रहे एजेंसी नर्सिंग स्टाफ ने की हड़ताल

भरतपुर: आरबीएम अस्पताल में नई नियुक्तियों के बाद शुक्रवार देर शाम को विवाद गहरा गया. प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में अचानक हड़ताल कर दी. हड़ताल के चलते अस्पताल प्रशासन को इमरजेंसी व्यवस्था लागू करनी पड़ी और मरीजों के इलाज के लिए इंटर्न, रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को ड्यूटी पर बुलाना पड़ा. मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि 199 नए कार्मिकों की नियुक्ति के बाद रिक्त पदों पर कार्यरत एजेंसी स्टाफ को हटाया जा रहा है, जबकि हड़ताली कर्मचारी नौकरी बचाने की मांग पर अड़े हैं.

199 नए कार्मिकों की नियुक्तियां: आरबीएम अस्पताल के पीएमओ डॉ नगेंद्र ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी. इसी प्रक्रिया के तहत भरतपुर मेडिकल कॉलेज में 199 नए कार्मिकों की नियुक्तियां की गई है. ये नियुक्तियां उन रिक्त पदों के विरुद्ध की गई हैं, जिन पर अब तक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नर्सिंग स्टाफ कार्य कर रहा था. नई नियुक्तियों के बाद पुराने एजेंसी कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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'अस्थाई व्यवस्था थी': एसजेपी मेडिकल कॉलेज भरतपुर के प्राचार्य कार्यालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू और 250 बेड अस्पताल में स्वीकृत नर्स ग्रेड-द्वितीय के पदों पर पहले एजेंसी के माध्यम से अस्थायी व्यवस्था की गई थी. अब सरकार की नई संविदा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन पदों पर चयनित नए कार्मिकों को लगाया जा रहा है. इसके चलते एजेंसी स्टाफ की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं.