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108 एंबुलेंसकर्मियों की हड़ताल पर सम्मान फाउंडेशन का दावा, सेवा को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

108 एंबुलेंस (रांची) ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड में 18 नवंबर से जारी 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब मरीजों की आवाजाही पर दिखने लगा है. इस हड़ताल के बीच सेवा संचालित करने वाली एजेंसी सम्मान फाउंडेशन ने वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए निःशुल्क एंबुलेंस सेवा जारी रखने का दावा किया है.

सम्मान फाउंडेशन की ओर से 24 जिलों के एंबुलेंस कंट्रोल अफसर का मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है. कॉल नंबर 108 के अलावा दिये गये स्टाफ के नंबर्स पर भी एंबुलेंस के लिए कॉल किया जा सकता है. एजेंसी के झारखंड हेड सुमित बासु ने बताया कि राज्य के सभी 24 जिलों में 300 से अधिक गाड़ियों (एंबुलेंस) के जरिए मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.