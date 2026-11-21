108 एंबुलेंसकर्मियों की हड़ताल पर सम्मान फाउंडेशन का दावा, सेवा को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
झारखंड में 108 एंबुलेंस की हड़ताल पर एजेंसी ने वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए निःशुल्क सेवा जारी रखने का दावा किया है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 21, 2026 at 8:15 PM IST
रांची: झारखंड में 18 नवंबर से जारी 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब मरीजों की आवाजाही पर दिखने लगा है. इस हड़ताल के बीच सेवा संचालित करने वाली एजेंसी सम्मान फाउंडेशन ने वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए निःशुल्क एंबुलेंस सेवा जारी रखने का दावा किया है.
सम्मान फाउंडेशन की ओर से 24 जिलों के एंबुलेंस कंट्रोल अफसर का मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है. कॉल नंबर 108 के अलावा दिये गये स्टाफ के नंबर्स पर भी एंबुलेंस के लिए कॉल किया जा सकता है. एजेंसी के झारखंड हेड सुमित बासु ने बताया कि राज्य के सभी 24 जिलों में 300 से अधिक गाड़ियों (एंबुलेंस) के जरिए मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.
अगर जरूरत पड़ी तो इस नंबर पर करें कॉल
|जिला
|नाम
|मोबाइल नंबर
|धनबाद
|मो. तौसीफ आलम
|7992462062
|धनबाद
|अमन कुमार
|9122121270
|बोकारो
|संजय कुमार
|7903470876
|गिरिडीह
|धीरज कुमार
|6207114718
|देवघर
|विनीत कुमार
|9896325044
|जामताड़ा
|सुकुमार मंडल
|9334968254
|पूर्वी. सिंहभूम
|अशोक सिंह
|9973873287
|गुमला
|नवीन कुमार
|7366940007
|रामगढ़
|दिलीप महतो
|9386222206
|रांची
|शिशिर प्रकाश
|6204198073
|खूंटी
|स्वप्निल सोनल
|7235002424
|साहिबगंज
|गौतम कुमार
|9097045444
|गोड्डा
|जबार आलम
|8084229866
|दुमका
|अंशुमान सिंह
|9031706170
|पाकुड़
|प्रवीण पांडेय
|7982884846
|चतरा
|राजकुमार
|9771712012
|पलामू
|अजय सिंह
|9123111180
|हजारीबाग
|रोहित रजक
|6201196481
|प. सिंहभूम
|रमेश शर्मा
|9852222325
|लोहरदगा
|दानिश अंसारी
|7061489351
|सरायकेला
|दिवाकर कुमार
|7549453602
|कोडरमा
|ऋषभ राज
|7856808043
|गढ़वा
|दीपाली कुमारी
|8002681473
|लातेहार
|अमरोज अंसारी
|6299160564
|सिमडेगा
|अशोक कुमार
|7004062084
सम्मान फाउंडेशन के झारखंड हेड सुमित बासु ने कहा कि उनकी एजेंसी ने 156 निजी एंबुलेंस को भाड़ा पर लिया है. वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 240 एंबुलेंस की व्यवस्था कराई गयी है. हालांकि, ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने माना कि सामान्य दिनों की तुलना में इन दिनों उनकी एजेंसी से मरीजों के ट्रांसफर की संख्या काफी कम हुई है.
सुमित बासु ने बताया कि सामान्य दिनों में 108 एंबुलेंस सेवा के जरिए प्रतिदिन औसतन 350 से 400 मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंचाया जाता है लेकिन हड़ताल की वजह से इसमें कमी आयी है. उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के बाद आज शनिवार दोपहर 02 बजे तक 72 मरीजों का ट्रांसफर सम्मान फाउंडेशन से कराया गया है और उम्मीद है कि 21 नवम्बर को यह संख्या 120-150 के बीच हो सकती है.
156 निजी गाड़ियां किराये पर लीं, सरकार ने भी उपलब्ध कराईं गाड़ियां
सुमित बासु ने बताया कि हड़ताल के कारण 108 की ज्यादातर नियमित एंबुलेंस खड़ी हैं. ऐसे में सेवा जारी रखने के लिए कंपनी ने 156 निजी एम्बुलेंस गाड़ियां किराये पर ली हैं. इसके अलावा सरकार की ओर से भी करीब 240 गाड़ियों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, इन गाड़ियों के ड्राइवरों के नाम और मोबाइल नंबर कॉल सेंटर में दर्ज हैं. मरीजों की जरूरत के अनुसार उन्हें फोन कर बुलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मरीजों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जिलावार एम्बुलेंस कंट्रोल अफसर का भी नंबर जारी किया गया है
सम्मान फाउंडेशन के 108 एम्बुलेंस सेवा के झारखंड हेड ने माना कि इस हड़ताल का असर सेवा पर पड़ा है. उन्होंने बताया कि 108 कॉल सेंटर पर रोजाना 3500 से 4000 कॉल आते हैं लेकिन इनमें पूछताछ, मिस्ड कॉल और फॉल्स कॉल भी शामिल होते हैं. वास्तविक रूप से 600 से 700 कॉल एंबुलेंस से मरीजों को ट्रांसफर करने के लिए होते हैं. इनमें से सामान्य दिनों में करीब 350 मरीजों को ही अस्पताल पहुंचाया जाता है.
नियमित नौकरी और 24-26 हजार वेतन चाहते हैं कर्मचारी
हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की मांगों को लेकर सुमित बासु ने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि एंबुलेंस सेवा का संचालन सिविल सर्जन के अधीन किया जाए. इसके अलावा वे नियमित नौकरी, 60 साल तक सेवा की गारंटी और सरकारी न्यूनतम वेतन के अनुरूप 24 से 26 हजार रुपए मासिक वेतन चाहते हैं. इसके लिए वह खुल कर बात करने की जगह संचालन एजेंसी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं.
सितंबर तक वेतन देने का दावा, अक्टूबर का भुगतान बाकी
एंबुलेंस कर्मचारियों की ओर से लंबित वेतन भुगतान, नियुक्ति पत्र और EPF-ESI को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी सुमित बासु ने सफाई दी और अपना पक्ष रखा. उन्होंने दावा किया कि सितंबर तक कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर दिया गया है, अक्टूबर महीने का वेतन बकाया है, जिसका भुगतान किया जाना है. वहीं, अक्टूबर तक का EPF और ESI जमा करने का भी उन्होंने दावा किया. नियुक्ति पत्र नहीं देने के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है. कुछ यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने इसे लेने से इनकार किया है. उनके नियुक्ति पत्र कंपनी के पास सुरक्षित हैं.
काम पर लौटने की अपील का नहीं दिखा असर
सुमित बासु के मुताबिक, कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने के लिए अंतिम मौका दिया गया था, कंपनी ने कहा था कि निर्धारित समय तक ड्यूटी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को अक्टूबर तक का बकाया वेतन तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा. हालांकि, उनके अनुसार इस अपील का खास असर नहीं हुआ, केवल 20 से 30 कर्मचारी ही काम पर लौटे.
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