Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉ. शाहीन शाहिद के लखनऊ से कनेक्शन तलाश रहीं एजेंसियां, गलत पते पर लिया था मोबाइल का सिम

डॉ. शाहीन के यूपी कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है. लखनऊ में पिता का पता किसी को नहीं बताया.

डॉ. शाहीन को ATS ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था.
डॉ. शाहीन को ATS ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था. (Photo Credit; ATS)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : दिल्ली बम ब्लास्ट में गिरफ्तार की गई जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल की सदस्य डॉ. शाहीन शाहिदा को लेकर ATS लगातार खुलासे कर रही है. ATS की जांच में सामने आया है कि डॉ. शाहीन शाहिदा ने फरीदाबाद के धौज कस्बे की मस्जिद के पते पर सिम लेकर अलफलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से उसका प्रयोग करती थी.

डॉ. शाहीन के ट्रैवल हिस्ट्री से पता लगा है कि वह लखनऊ और कानपुर ज्यादा आई. डॉ. शाहीन के यूपी कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है. UP ATS और इंटेलिजेंस टीम में अब उसके मूवमेंट की कुड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है.

2023 में लिया था सिम : ATS को जांच में पता चला है कि डॉ. शाहीन ने साल 2023 में एक मोबाइल सिम फरीदाबाद के धौज कस्बे की एक मस्जिद के पते पर लिया था. सिम का वेरिफिकेशन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुआ है. शाहीन शाहिदा ने इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है.

भाई के पता को बताया स्थाई : अलफलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रही शाहीन शाहिदा का असली पता लखनऊ था. लेकिन उसने ना तो अपने लखनऊ स्थित पिता के घर का पता दिया था और ना ही किसी वैध पहचान से जुड़े दस्तावेज लगाए थे. साफ है कि शाहीन शाहिदा जानबूझकर अपने मूल पोते को छुपाती रही थी.

लखनऊ के बारे में नहीं दी जानकारी : ATS को जांच में यह भी पता लगा है कि शाहीन ने सभी दस्तावेज और ऑफिशियल रिकॉर्ड में लखनऊ वाले असली घर का पता नहीं दर्शाया था. वह फॉर्म भरते समय अपने भाई परवेज अंसारी के घर को स्थाई पता बताती थी.

भाई भी एजेंसियों के रडार पर : जांच एजेंसी का मानना है कि यह उसके नेटवर्क और ट्रैवल की गोपनियता बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है. डॉ. शाहीन शाहिदा के भाई परवेज की भूमिका भी एजेंसियों की रडार पर है. क्योंकि वह पहले ही फरीदाबाद जैसे मॉड्यूल कनेक्शन में कई सवालों के घेरे में है.

यह भी पढ़ें : वाराणसी के दाल मंडी में चला हथौड़ा, तोड़े जा रहे मकान-दुकान, विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात

TAGGED:

SHAHEEN SHAHIDA DELHI BLAST
TERRORIST DOCTOR SHAHEEN SHAHIDA
शाहीन शाहिदा का यूपी कनेक्शन
DR SHAHEEN SHAHID ARRESTED
SHAHEEN SHAHIDA DELHI BLAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.