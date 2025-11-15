दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉ. शाहीन शाहिद के लखनऊ से कनेक्शन तलाश रहीं एजेंसियां, गलत पते पर लिया था मोबाइल का सिम
डॉ. शाहीन के यूपी कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है. लखनऊ में पिता का पता किसी को नहीं बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 4:32 PM IST
लखनऊ : दिल्ली बम ब्लास्ट में गिरफ्तार की गई जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल की सदस्य डॉ. शाहीन शाहिदा को लेकर ATS लगातार खुलासे कर रही है. ATS की जांच में सामने आया है कि डॉ. शाहीन शाहिदा ने फरीदाबाद के धौज कस्बे की मस्जिद के पते पर सिम लेकर अलफलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से उसका प्रयोग करती थी.
डॉ. शाहीन के ट्रैवल हिस्ट्री से पता लगा है कि वह लखनऊ और कानपुर ज्यादा आई. डॉ. शाहीन के यूपी कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है. UP ATS और इंटेलिजेंस टीम में अब उसके मूवमेंट की कुड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है.
2023 में लिया था सिम : ATS को जांच में पता चला है कि डॉ. शाहीन ने साल 2023 में एक मोबाइल सिम फरीदाबाद के धौज कस्बे की एक मस्जिद के पते पर लिया था. सिम का वेरिफिकेशन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुआ है. शाहीन शाहिदा ने इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है.
भाई के पता को बताया स्थाई : अलफलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रही शाहीन शाहिदा का असली पता लखनऊ था. लेकिन उसने ना तो अपने लखनऊ स्थित पिता के घर का पता दिया था और ना ही किसी वैध पहचान से जुड़े दस्तावेज लगाए थे. साफ है कि शाहीन शाहिदा जानबूझकर अपने मूल पोते को छुपाती रही थी.
लखनऊ के बारे में नहीं दी जानकारी : ATS को जांच में यह भी पता लगा है कि शाहीन ने सभी दस्तावेज और ऑफिशियल रिकॉर्ड में लखनऊ वाले असली घर का पता नहीं दर्शाया था. वह फॉर्म भरते समय अपने भाई परवेज अंसारी के घर को स्थाई पता बताती थी.
भाई भी एजेंसियों के रडार पर : जांच एजेंसी का मानना है कि यह उसके नेटवर्क और ट्रैवल की गोपनियता बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है. डॉ. शाहीन शाहिदा के भाई परवेज की भूमिका भी एजेंसियों की रडार पर है. क्योंकि वह पहले ही फरीदाबाद जैसे मॉड्यूल कनेक्शन में कई सवालों के घेरे में है.
