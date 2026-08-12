नशामुक्त भारत: डार्क नेट पर ऑर्डर, क्रिप्टो करेंसी में भुगतान, नशा तस्करी का नया ट्रेंड, एजेंसियों ने कसी कमर
राजस्थान में एनडीपीएस मामलों के स्पेशल कोर्ट्स की संख्या अब बढ़कर 13 हो गई हैं. 9 एनडीपीएस कोर्ट और बढ़ेंगी.
Published : August 12, 2026 at 4:40 PM IST
जयपुर: तेजी से बढ़ रही नशे की समस्या की रोकथाम के लिए एनफोर्समेंट एजेंसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं. लोगों को नशे की समस्या के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से बुधवार को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक वर्कशॉप में नशे की रोकथाम को लेकर मंथन किया गया. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर अभिषेक नारायण सिन्हा ने कहा कि आज नशे की समस्या इतना भयावह रूप ले चुकी है कि ज्यादातर एनफोर्समेंट एजेंसीज इसके खिलाफ एक्शन ले रही हैं. इसके साथ ही डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर बिना पहचान उजागर किए नशे की तस्करी का खेल चल रहा है. जिसे क्रैक करने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.
स्पेशल कोर्ट की संख्या बढ़ने से तेज होगा निस्तारण: उन्होंने बताया कि आज नशे की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं. क्षमता संवर्धन पर काम किया जा रहा है. इसी कड़ी में राजस्थान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है. दूसरे राज्यों में भी इस पर तेजी से काम चल रहा है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मामलों का निस्तारण तेजी से होता है. नशा तस्करी के मामलों के लिए अलग कोर्ट होने से सबूतों की प्रॉपर जांच हो सकती है. जिससे सजा की दर में इजाफा होता है. राजस्थान में एनडीपीएस मामलों के स्पेशल कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जा रही है. पहले ऐसी 11 कोर्ट थी. अब बढ़कर 13 हो गई हैं. आने वाले समय में 9 एनडीपीएस कोर्ट और बढ़ेंगी.
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चार हजार किलो नशीले पदार्थ नष्ट: उनका कहना है कि तस्करों से पकड़ी गई ड्रग्स का समय पर निस्तारण होना भी जरूरी है. ताकि लीकेज की गुंजाइश नहीं रहे. कई कारण होते हैं जिनके चलते पकड़ी गई ड्रग्स के लीकेज (खुर्दबुर्द) होने की आशंका होती है. इसके चलते जब्त की गई ड्रग्स को निश्चित समयावधि में निस्तारित करना होता है. राजस्थान में नशे से जुड़े मामलों की संख्या बढ़ रही है. एनसीबी ने हाल ही में 300 किलो नशे की सामग्री का निस्तारण किया है. जबकि प्रदेशभर में करीब 4 हजार किलो मादक पदार्थ को नष्ट किया गया है.
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विदेशी पार्सल से नशे की तस्करी: उन्होंने बताया, पिछले कुछ समय से संदिग्ध विदेशी पार्सल के जरिए नशे की तस्करी की जानकारी मिल रही थी. इसे लेकर बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं. ऐसे कई मामलों में लगातार पीछा कर पूरे रैकेट को पकड़ा गया था. ऐसे मामलों में पार्सल पर फर्जी पता लिखकर ऑर्डर बुक किया जाता है. ऐसे मामलों में मुख्य तस्कर तक जांच एजेंसियां पहुंची हैं. एनसीबी के साथ ही सीबीएन ने भी ऐसे मामलों में कार्रवाइयां की हैं. फॉरेन पोस्ट ऑफिस में कस्टम के अधिकारी भी मुस्तैदी और सतर्कता से काम कर रहे हैं. ऐसे मामलों में पार्सल को उच्च गुणवत्ता के स्कैनर से स्कैन और फिजिकल वैरिफिकेशन किया जाता है. ऐसे मामलों में अभी कमी आई है.
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डार्क नेट और क्रिप्टो का भी उपयोग: उन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी कई तरह की प्रचलन में है. कई क्रिप्टो करेंसी में प्राइवेसी ज्यादा होती है. जिससे यह पता लगाना मुश्किल होता है कि किसने क्रिप्टो खरीदे और किसके लिए खरीदे. ऐसे मामलों को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक काम में ली जा रही है. जोनल ऑफिस और हेडक्वार्टर में ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जिससे पता लगता है कि किसने, किसे और कहां भुगतान किया है. डार्क नेट पर कई यूजर्स के अलग-अलग नाम से अकाउंट होते हैं. ऐसे अकाउंट्स के जरिए भी मादक पदार्थ के ऑर्डर किए जाते हैं. ऐसे अकाउंट चलाने वालों के पीछे कौन है. इसका भी पता लगाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में मुंबई, अहमदाबाद और उदयपुर से गिरफ्तारियां हुई थी.
नशे की रोकथाम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी: वर्कशॉप में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के सुपरिंटेंडेंट डीके सोती ने सीबीएन द्वारा नशे की तस्करी की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी. उन्होंने कहा, नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम किसी एक एजेंसी का नहीं बल्कि परिजनों और समाज का भी सामाजिक दायित्व है. आज जिस दौर में हम रह रहे हैं. उसमें नशा कहीं-कहीं पर स्टेटस सिम्बल से भी जुड़ता जा रहा है. यह प्रवृत्ति काफी खतरनाक है. वहीं, सीजीएएस कार्यालय की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ रेणू खंडेलवाल ने नशे के आदी लोगों के उपचार और पुनर्वास के बारे में विस्तार से जानकारी दी.