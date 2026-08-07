ETV Bharat / state

'ओबामा' का पुलिस ने ऐसे किया खेल खत्म! अलमारी तोड़कर उड़ाए थे जेवर...अब जेल में कटेगी रात

हिस्ट्रीशीटर अपने दो साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर पुलिस ने नकबजनी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है. गुरुवार को बदमाश 'ओबामा' समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उद्योग नगर थाने का हिस्ट्रीशीटर ओबामा एक शातिर नकबजन और चोर है, जो घरों और बाइक चोरी की वारदातों के अलावा चेन स्नेचिंग भी करता था. पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और वह जिले के टॉप-टेन नकबजनों में शामिल है. उसके साथ गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों पर भी समान राशि का इनाम था. आरोपियों ने 25 जुलाई की रात प्रेम नगर सेकंड स्थित एक मकान में धावा बोलकर जेवरात और नकदी चुरा ली थी. कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 27 तारीख को फरियादी कजोड़ मीणा ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा कि अज्ञात चोरों ने लोहे की अलमारी तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और नकदी चुरा ली. पढ़ें: भीलवाड़ा पुलिस ने 4747 गैंग के सरगना को किया गिरफ्तार, 23 मामले हैं दर्ज