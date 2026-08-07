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'ओबामा' का पुलिस ने ऐसे किया खेल खत्म! अलमारी तोड़कर उड़ाए थे जेवर...अब जेल में कटेगी रात

ओबामा की उम्र 25 वर्ष है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक 26 मुकदमे दर्ज हो चुके. उसके दो और साथियों को भी गिरफ्तार किया है.

Obama Caught by police
हिस्ट्रीशीटर अपने दो साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 10:16 AM IST

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कोटा: शहर पुलिस ने नकबजनी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है. गुरुवार को बदमाश 'ओबामा' समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उद्योग नगर थाने का हिस्ट्रीशीटर ओबामा एक शातिर नकबजन और चोर है, जो घरों और बाइक चोरी की वारदातों के अलावा चेन स्नेचिंग भी करता था. पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और वह जिले के टॉप-टेन नकबजनों में शामिल है. उसके साथ गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों पर भी समान राशि का इनाम था.

आरोपियों ने 25 जुलाई की रात प्रेम नगर सेकंड स्थित एक मकान में धावा बोलकर जेवरात और नकदी चुरा ली थी. कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 27 तारीख को फरियादी कजोड़ मीणा ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा कि अज्ञात चोरों ने लोहे की अलमारी तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और नकदी चुरा ली.

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थानाधिकारी आनंद यादव ने कार्रवाई करते हुए इनामी अपराधी नवीन खान उर्फ ओबामा उर्फ नबी उर्फ नावेद उर्फ नदीम को गिरफ्तार किया. आरोपी मूल रूप से दौसा जिले के समलेटी गांव का निवासी है और वर्तमान में कोटा के गोविंद नगर में रह रहा है. इसके साथ ही पुलिस ने कैथून के कादेहेड़ा निवासी अविनाश मेरोठा और गोविंद नगर निवासी रिजवान अब्बासी उर्फ पाला को भी गिरफ्तार किया. थानाधिकारी यादव ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में शहर में पांच चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देना स्वीकारा. महावीर नगर में एक, आरके पुरम में दो, अनन्तपुरा में एक और जवाहर नगर में एक. इसके अलावा उद्योग नगर से दो मोटरसाइकिल भी चुराई गईं.

25 की उम्र में 26 मुकदमे: थानाधिकारी यादव के अनुसार ओबामा की उम्र मात्र 25 वर्ष है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक 26 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. उसका पहला केस साल 2015 में दर्ज हुआ, जिसके बाद वह लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा. उसके खिलाफ बोरखेड़ा, विज्ञान नगर, आरके पुरम, दादाबाड़ी, रेलवे कॉलोनी, जीआरपी, भीमगंजमंडी और उद्योग नगर थानों में मारपीट, आर्म्स एक्ट, चोरी, लड़ाई-झगड़ा, जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं के मामले दर्ज हैं.

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OBAMA CAUGHT BY POLICE

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