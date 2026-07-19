ETV Bharat / state

एमसीबी में अग्रवाल महासभा संपन्न, प्री वेडिंग शूट पर रोक का प्रस्ताव किया पास

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में अग्रवाल सभा ने प्री वेडिंग शूट पर प्रतिबंध का फैसला किया है.

Chhattisgarh Provincial Agarwal Organization
छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 19, 2026 at 10:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेन्द्रगढ़ में छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन की जिला महासभा की बैठक हुई. इस मीटिंग में अग्रवाल समाज के कई प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. महासभा में समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, संगठन विस्तार और सामाजिक उत्थान पर चर्चा हुई.

प्री वेडिंग शूट पर रोक का प्रस्ताव

इस महासभा के दौरान कई महत्वपूर्ण सामाजिक प्रस्ताव पारित किए गए. इनमें समाज की शादियों में प्री वेडिंग शूट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय प्रमुख रहा. इसके साथ ही शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही आवारा एवं घुमंतू गौवंश की समस्या के समाधान के लिए गौठान संचालन को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया. अग्रवाल महासभा ने आने वाले समय में होने वाले आयोजनों के बारे में भी जानकारी दी.

एमसीबी में अग्रवाल महासभा की मीटिंग (ETV BHARAT)

योजनाओं की दी गई जानकारी

महासभा में समाज के युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई. इनमें मंगल परिणय योजना के तहत वैवाहिक संपर्क मंच, विधवा-विधुर पुनर्विवाह योजना, श्री अग्रसेन कन्या विवाह योजना तथा श्री अग्रसेन सामूहिक कन्या विवाह योजना के बारे में बताया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला विंग की प्रतिनिधि अनिता फार्मनिया ने गौ सरंक्षण पर बल दिया. जिला अध्यक्ष रघुनाथ पोद्दार ने भी गौ संरक्षण के बारे में बताया. इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल ने संगठन की भावी योजनाओं की जानकारी दी.

महासभा में संगठन के मूल मंत्र समाज सेवा ही हमारा संकल्प, अग्रवाल समाज का सर्वांगीण विकास हमारा लक्ष्य पर चर्चा की गई. इस संकल्प को दोहराते हुए समाज के लोगों से जनसेवा के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की गई.

मासूमों की सुरक्षा पर सख्ती, रायपुर कमिश्नरेट का एक्शन, स्कूली बसों की फिटनेस और हेल्थ ऑडिट शुरू

17वां सीएससी स्थापना दिवस समारोह: धमतरी के कृषि नवाचार की हुई सराहना, PACS ड्रोन मॉडल को मिली पहचान

TAGGED:

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
मनेन्द्रगढ़ में अग्रवाल महासभा
AGARWAL MAHASABHA IN MCB
छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन
AGARWAL SABHA IN MANENDRAGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.