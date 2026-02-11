चारधाम में चढ़ने वाले फूलों से बनाई जाएगी अगरबत्ती, मालामाल होंगी महिलाएं, जानिये प्लानिंग
चारधाम के प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ाया जा रहे फूलों को भी महिला समूह को देने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 11, 2026 at 6:16 PM IST
नई टिहरी: चारधाम यात्रा उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. इसके जरिये ही राज्य को बड़े राजस्व की प्राप्ति होती है. इसलिए राज्य सरकार चारधाम के ईर्द गिर्द कई योजनाओं को तैयार कर रही है. इसे कमाई के साथ ही रोजगार के अवसरों की तलाश के रूप में भी देखा जा रहा है. इसी कड़ी में अब एक बड़ा फैसला लिया गया है. अब चारधाम के मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों से अगरबत्ती, धूपबत्ती बनाई जाएगी. साथ ही पहाड़ो में उगने वाले टिमरू से परफ्यूम बनाया जाएगा.
उत्तराखंड सरकार में राज्य महिला उद्यमिता विकास परिषद की उपाध्यक्ष विनोद उनियाल ने कहा केंद्र सरकार का आम बजट सशक्त, बेहतर और स्व रोजगारोन्मुखी है. इसमें महिलाओं सहित अपवंचित वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है. बुधवार को यहां टीएचडीसी अतिथि गृह में दायित्वधारी उनियाल ने कहा कि टिहरी बांध के कारण जिले ने अनेक समस्याएं झेली हैं. उन्होंने संपूर्ण जिले को ओबीसी में शामिल करने और प्रतापनगर, थौलधार को केंद्रीय ओबीसी में शामिल करने की मांग की है. उन्होंने कहा इस बाबत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ओबीसी आयोग को प्रस्ताव भेजा है.
राज्य महिला उद्यमिता विकास परिषद की उपाध्यक्ष विनोद उनियाल ने कहा उद्योग विभाग के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. महिलाओं की आजीविका संवर्धन को इसमें विशेष वरियता दी है. अब तक ढाई लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है. पुरानी टिहरी की प्रतिकृति बनाने के लिए डीएम से वार्ता की है. उन्होंने बांध प्रभावित मरोड़ा गांव को भी पर्यटन ग्राम में शामिल करने की मांग की है.
राज्य महिला उद्यमिता विकास परिषद की उपाध्यक्ष विनोद उनियाल ने कहा पहाड़ों में सबसे ज्यादा उगने वाला टिमरू से अब परफ्यूम बनाने का काम महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है. साथ ही चारधाम के प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ाया जा रहे फूलों को भी महिला समूह को देने की मांग की है. जिससे धूपबत्ती और अगरबत्ती आदि बनाई जा सके. इससे महिला समूह को भी रोजगार मिलेगा. उनकी आय बढ़ेगी. वे इससे मजबूत होंगी.
पढ़ें- पीएम मोदी को भेंट की गई थी तिमूर की परफ्यूम, उत्तराखंड के इन पौधों से भी बन सकता है इत्र
पढ़ें- पहाड़ की किस्मत बदल देगा ये पौधा! पड़ोसी देश नेपाल हर साल कमा रहा कई सौ करोड़, उत्तराखंड भी होगा मालामाल - Uttarakhand Aromatic Plants