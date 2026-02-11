ETV Bharat / state

चारधाम में चढ़ने वाले फूलों से बनाई जाएगी अगरबत्ती, मालामाल होंगी महिलाएं, जानिये प्लानिंग

नई टिहरी: चारधाम यात्रा उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. इसके जरिये ही राज्य को बड़े राजस्व की प्राप्ति होती है. इसलिए राज्य सरकार चारधाम के ईर्द गिर्द कई योजनाओं को तैयार कर रही है. इसे कमाई के साथ ही रोजगार के अवसरों की तलाश के रूप में भी देखा जा रहा है. इसी कड़ी में अब एक बड़ा फैसला लिया गया है. अब चारधाम के मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों से अगरबत्ती, धूपबत्ती बनाई जाएगी. साथ ही पहाड़ो में उगने वाले टिमरू से परफ्यूम बनाया जाएगा.



उत्तराखंड सरकार में राज्य महिला उद्यमिता विकास परिषद की उपाध्यक्ष विनोद उनियाल ने कहा केंद्र सरकार का आम बजट सशक्त, बेहतर और स्व रोजगारोन्मुखी है. इसमें महिलाओं सहित अपवंचित वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है. बुधवार को यहां टीएचडीसी अतिथि गृह में दायित्वधारी उनियाल ने कहा कि टिहरी बांध के कारण जिले ने अनेक समस्याएं झेली हैं. उन्होंने संपूर्ण जिले को ओबीसी में शामिल करने और प्रतापनगर, थौलधार को केंद्रीय ओबीसी में शामिल करने की मांग की है. उन्होंने कहा इस बाबत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ओबीसी आयोग को प्रस्ताव भेजा है.