एंटीना टीवी, देशप्रेमी, सोल्जर, जंगलराज डाल रहे वोट, SIR में आगर मालवा से अजीबोगरीब नाम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण यानि SIR, मध्य प्रदेश में SIR प्रक्रिया के दौरान मिले अजोबीगरीब नाम.
भोपाल: आप सोचिए जरा आपके सामने वोटर्स की कतार में धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, जीतेन्द्र और अक्षय खन्ना आ जाएं. जंगल राज कांग्रेस राज की वल्दीयत लिए आपके सामने खड़ा हो. लिस्ट में बुरहानपुर बाई, सारंगपुर बाई के साथ देश प्रेमी और एंटीना टीवी भी हों. कुल एक महीने के टारगेट की वजह से एसआईआर (Special Intensive Review) का सर्वे भले पूरे प्रदेश में बीएलओ के लिए तनाव बन गया हो, लेकिन यहां के लिए कह सकते हैं कि बीएलओ साहब मुस्कुराइए कि आप आगर मालवा के 93 नंबर पोलिंग बूथ पर हैं.
रेडियो में जो सुना टीवी में जो देखा, जो कान में पड़ा सो नाम हुआ
इस पूरे एसआईआर सर्वे में भारत का सबसे दिलचस्प ये वार्ड होगा. जहां वोटर के नाम तलाशने पर आप भी सकते में आ सकते हैं, कि भाई देशप्रेमी तो भाव है, ये किसी का नाम भी हो सकता है क्या? बुरहानपुर शहर से किसी को इतना लगाव हो सकता है कि वो अपनी बिटिया का नाम ही बुहरानपुर बाई कर दे. लकड़ी की नक्काशी के लिए मशहूर सहारनपुर भी किसी महिला का नाम हो जाए. हालांकि सहारनपुर बाई को अपना नाम लिस्ट में नहीं मिल रहा है.
बुरहानपुर बाई जो अब 50 की उम्र पार कर चुकी हैं, खुद नहीं जानती कि जिस जिले से उनका कोई वास्ता नहीं रहा, वो उनकी पहचान का हिस्सा आखिर कैसे हो गया. बुराहनपुर बाई कहती हैं, पता नहीं माता-पिता ने नाम रख दिया. अब यही बुहरानपुर बाई नाम है. क्यों रखा नाम इसके पीछे कोई कहानी भी नहीं है. देशप्रेमी जरूर अपने नाम के पीछे की वजह का अंदाजा लगाते कहते हैं, कि कोई देश प्रेम की फिल्म बनी होगी, उस पर पापा-मम्मी ने नाम रख दिया.
माधुरी भी हैं और हेमा मालिनी भी, अक्षय खन्ना भी खड़े कतार में
मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के 93 और 94 नंबर के पोलिंग बूथ के चर्चे यहां के मतदाताओं के यूनिक नामों की वजह से हो रहे हैं. इस पोलिंग बूथ पर माधुरी हेमा मालिनी, धर्मेन्द्र, जीतेन्द्र, शाहरुख खान, सलमान खान के साथ अक्षय खन्ना भी मौजूद हैं. अमूमन किसी अभिनेता के नाम से प्रभावित होकर या उसकी दीवानगी में केवल नाम रख लिया जाता है. इन पोलिंग बूथों पर पता चलता है कि उपनाम को अपनाने में भी गुरेज नहीं किया गया. हेमा मालिनी ये पूरा ना है. इसी तरह से अक्षय खन्ना, सनीदेओल पारदी हैं. यानि सनीदेओल का जो उच्चारण, इन्हें ठीक लगा उस हिसाब से नाम रख दिया.
नाम से ही बदल जाए तकदीर, वरना खानाबदोश तो हैं ही
अब इतनी भूमिका के बाद आपकी जिज्ञासा बढ़ ही गई होगी कि आखिर इस तरह के नाम रखने के पीछे की कहानी क्या है? ये असल में पारदी समुदाय के लोग हैं. जो किसी एक जगह नहीं रहते. जहां रोजी रोटी मिली वहां ठहर जाते हैं. इधर से उधर ठिकाना बदलती इस जिंदगी में जो कानों में पड़ा वो नाम हो जाता है. यकीन करेंगे एक बच्ची का नाम एंटीना टीवी भी है.
दुश्वारियों में जिंदगी बसर करने वालों ने अपने बच्चों को इनकी पहुंच से दूर रहे काजू बादाम के भी नाम दिए हैं. राजनीतिक नामों में एक पिता और बेटे की जोड़ी भी दिलचस्प है. जिसमें बेटे का नाम जंगलराज है और पिता का नाम कांग्रेसराज है. इसी तरह से इनमें सोल्जर भी है. मामला सिर्फ अभिनेता और अभिनेत्री तक सीमित नहीं रहा, फिल्म के नाम भी अपनाए गए हैं. परदेसी के अलावा सोल्जर ये फिल्में ही तो हैं.
नाम तो मिल जाएगा लेकिन वोटर ढूंढते रह जाओगे
बीएलओ संतोष जायसवाल बताती हैं कि "पारदी समुदाय में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चूंकि ये लोग एक जगह टिकते नहीं. लगातार काम के लिए स्थान परिवर्तन करते रहते हैं. लिहाजा एसआईआर के काम में दिक्कत आ रही है. उन्हें परिजनों से बोलकर बाहर से बुलवाना पड़ रहा है. क्या इन नामों को सुनकर हैरत नहीं होती. इस पर बीएलओ संतोष जायसवाल कहती हैं, अब तो आदत हो गई है. चनाव ड्यूटी भी यही लगती थी. तो हमें तो कईयों के नाम भी याद हो चुके हैं. यहां 80 फीसदी से ज्यादा फार्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं."