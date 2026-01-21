आगर मालवा में जनसुनवाई बंद कर देने का आवेदन, कलेक्टर ने बताया क्या था मामला
आगर मालवा में आयोजित जनसुनवाई में आया अनोखा मामला, ग्रामीण ने जनसुनवाई बंद करने का आवेदन जनसुनवाई में दिया, नाराजगी की वजह आई सामने.
आगर मालवा: जनसुनवाई में पहुंचा एक शख्स जनसुनवाई को ही बंद कर देने का आवेदन क्यों देगा. आगर मालवा से सामने आए इस मामले में आवेदक प्रेम यादव का एक आवेदन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जब काम ही नहीं होते तो जनसुनवाई बंद कर देनी चाहिए. तो सवाल ये है कि इस शख्स ने किस मंशा से जनसुनवाई बंद कर देने का आवेदन दे डाला था. सिस्टम के किस रवैये से नाराज हुआ और प्रशासन के स्तर पर इनकी सुनवाई में हुआ क्या. आगर मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव ने ईटीवी भारत को बताया कि "जो सज्जन ये आवेदन देकर गए. उनकी जो भूमि अधिग्रहण में अनुमति का मामला था एक सप्ताह के भीतर उसका समाधान कर दिया गया."
जनसुनवाई बंद करवाने के आवेदन की क्या है कहानी
आगर मालवा में ये पहली बार था कि जिले की जनसुनवाई में एक ग्रामीण ये आवेदन लेकर पहुंचा हो कि जनसुनवाई ही बंद कर दी जाए. आगर मालवा के बापचा गांव के रहने वाले प्रेम यादव ने जनसुनवाई में ये आवेदन दिया. ऐसा नोटिस दिया क्यों जब प्रेम यादव से ये पूछा गया तो उनका कहना था कि "उनका नाम भू अर्जन नोटिस में दिया जाना था. पिता के निधन के बाद उनका नाम चढ़ना था, लेकिन जनसुनवाई में लगातार आने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ."
मीडिया से बातचीत में प्रेम यादव ने कहा कि "ऐसी जनसुनवाई को बंद कर देना चाहिए ये सब फर्जीवाड़ा है. पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लिया जाए कि कितने आवेदन आए और कितनों की समस्या हल हुई है. इसलिए मैंने ये आवेदन दिया है कि इसे बंद ही कर देना चाहिए."
कलेक्टर ने कहा सप्ताह भर में समाधान कर दिया
आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने ईटीवी भारत से बातचीत में पूरा मामला बताया है. उनका कहना था कि "प्रेम यादव पिछली जनसुनवाई में जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि आहू परियोजना में उनके पिताजी के नाम जमीन थी, उस समय वे जीवित थे. अब उनका देहांत हो गया है और उनकी जगह इनका नाम चढ़े ऐसा वे चाहते थे. इस संबंध में जो भी शासकीय प्रक्रिया है, उसे हफ्ते भर में पूरा कर लिया गया. क्योंकि इनके साथ अन्य किसान भी थे. भूमि अधिग्रहण का मामला था तो एक साथ ही किया जाता, लिहाजा सप्ताह भर का समय लगा. हमारा पूरा प्रयास रहता है कि समस्या का त्वरित निराकरण हो, इनका भी जो प्रकरण था समाधान करके उन्हें अनुमति मिल गई."
जनसुनवाई में आए 90 से ज्यादा मामले
इस जनसुनवाई में पूरे जिले से 90 से ज्यादा आवेदन अलग अलग समस्याओं के आए थे. जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने बताया कि "इसमें सहायता वाले जो प्रकरण थे, वो भी निपटाए गए. आर्थिक सहायता के 4 मामले आए थे, उनका भी निराकरण किया गया है. इसी तरह से पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया."