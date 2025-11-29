ETV Bharat / state

हाई कोर्ट का आदेश मिलते ही गरजे बुलडोजर, नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर की जमीन मुक्त

आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर की 200 करोड़ की जमीन अतिकमण मुक्त. प्रशासन ने सारी दुकानें हटाईं.

Baglamukhi Temple land order
नलखेड़ा में हाई कोर्ट का आदेश मिलते ही गरजे बुलडोजर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 1:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगर मालवा : आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर परिसर (मूर्ति श्रीराम मंदिर) की लगभग 200 करोड़ रुपये भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार एक बार फिर स्थापित हो गया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य सरकार के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कब्जाधारियों की अपील खारिज कर दी. हाई कोर्ट ने वर्ष 1997 में फर्जी और धोखाधड़ी से प्राप्त की गई डिक्री को अवैध व शून्य घोषित करने का आदेश बरकरार रखा.

मंदिर परिसर के आसपास निर्माण ध्वस्त

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बगलामुखी मंदिर परिसर के आसपास किये गए अवैध पक्के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी शनिवार सुबह से आरंभ की गई. यहां कई लोगो ने अवैध रूप से पक्के निर्माण भी कर रखे थे. अपर कलेक्टर आरपी वर्मा ने बताया "मंदिर परिसर के आसपास का पूरा अतिक्रमण हटाया जा चुका हैं. यहां अब कोई भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कर अपनी दुकानें संचालित करता मिला तो खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर की जमीन मुक्त (ETV BHARAT)

दो दशक से चल रहे विवाद का अंत

इस जमीन पर दो दशकों से भी अधिक समय से विवाद चल रहा था. प्रतिवादी पक्ष ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की थी. 14 मार्च 2007 को अपर जिला न्यायाधीश आगर ने साक्ष्यों के आधार पर उस डिक्री को अवैध घोषित कर दिया था, जिसे अब हाईकोर्ट ने भी दोहराते हुए स्पष्ट कहा "वह डिक्री फर्जी दस्तावेजों, धोखे और संदिग्ध वसीयतनामे के आधार पर हासिल की गई थी, जो गैरकानूनी है."

इन तथ्यों के आधार पर सुनाया फैसला

हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भीकी "वाद में मंदिर/मूर्ति को पक्षकार तक नहीं बनाया गया, जबकि विवाद मंदिर की ही संपत्ति से संबंधित था." राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) आनंद सोनी ने अंतिम सुनवाई में स्वयं उपस्थित होकर विस्तृत राजस्व अभिलेख ओकाफ समिति के मूल रिकॉर्ड, मंदिर की पारंपरिक गुरु-चेला प्रणाली, पूर्व के निर्णयों व संदिग्ध दस्तावेजों की पूरी श्रृंखला पेश की. हाई कोर्ट ने माना "प्रस्तुत तर्क न केवल मजबूत हैं बल्कि उन्होंने पूरी धोखाधड़ी को उजागर कर दिया."

अवैध कब्जा करने वालों को कड़ी चेतावनी

ये विवादित भूमि वर्षों से राजस्व अभिलेखों में मंदिर/धर्मशाला की संपत्ति के रूप में दर्ज रही है. 2006–07 से यह जमीन मूर्ति श्रीराम मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर के नाम विधिवत दर्ज है. अदालत ने कहा "किसी कपटपूर्ण दस्तावेज़ से मंदिर की संपत्ति पर अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता." हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने मंदिर की भूमि पर पुनः आधिपत्य करना शुरू कर दिया. कलेक्टर प्रीति यादव ने कहा "अदालत के आदेश अनुसार भूमि का कब्जा पुनः राजकीय अभिकर्ता के सुपुर्द किया जा रहा है. भविष्य में भी किसी अवैध दावे या कब्जे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

TEMPLE LAND ENCROACHMENT FREED
NALKHEDA BAGLAMUKHI TEMPLE
NALKHEDA BULLDOZERS ACTION
MADHYA PRADESH HIGH COURT
BAGLAMUKHI TEMPLE LAND ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.