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मां बगलामुखी मंदिर में चंदा चोरी का मामला, डोनेशन लेने वाली कमेटी के सदस्य ने किया चौंकाने वाला खुलासा

बगुलामुखी मंदिर में चंदा चोरी मामला ( ETV Bharat )

आगर मालवा: राम मंदिर के दान विवाद के बाद मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर भी दान चोरी के मामले के साथ सुर्खियों में आ गया. समानान्तर एक निजी समिति के जरिए चंदा और जेवरात इकट्ठा किए जाने के इस मामले में एक जांच कमेटी बिठा दी गई है. पहली बार निजी रूप से बगलामुखी मंदिर के नाम पर चंदा लेने वाली सुदर्शन समिति के एक सदस्य ने मीडिया के सामने बयान दिया. उन्होंने ये बताया है कि उनका पूरा काम प्रशासन की जानकारी में और पारदर्शिता के साथ किया गया. मंदिर में चांदी के दान का पूरा हिसाब मंदिर समिति के पास आगर मालवा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में निजी रूप से चंदा इकट्ठा करने का आरोप सुदर्शन समिति पर लगा है. समिति के सदस्य बलराम जाधव ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है. जाधव का कहना है कि आम भक्तों का भी उद्देश्य ये था कि मंदिर का रजत से सौंन्दर्यीकरण किया जाए. जिससे मंदिर आकर्षक दिखे. इसके लिए भक्तों ने जो दान दिया उसे शो करने के लिए समिति बनाई गई. समिति का पंजीकरण किया गया. सुदर्शन समिति के सदस्य बलराम जाधव (ETV Bharat) बलराम जाधव का कहना है "भक्तों की मंशा थी कि मंदिर का सौन्दर्यीकरण किया गया. दान का जो भी हिसाब-किताब है.. जितनी चांदी आई है.. उसका पूरा हिसाब किताब भक्तों को दिया गया. इसके अलावा मंदिर में दान की जो भी राशि और चांदी आई है समिति द्वारा मंदिर परिसर में बाकायदा उनका जिक्र बोर्ड पर किया गया है.