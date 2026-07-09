मां बगलामुखी मंदिर में चंदा चोरी का मामला, डोनेशन लेने वाली कमेटी के सदस्य ने किया चौंकाने वाला खुलासा
आगर मालवा जिले के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर के नाम पर चंदा लेने वाली सुदर्शन समिति के सदस्य ने कहा, पूरा काम प्रशासन की जानकारी में, पारदर्शिता के साथ किया गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 4:27 PM IST
आगर मालवा: राम मंदिर के दान विवाद के बाद मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर भी दान चोरी के मामले के साथ सुर्खियों में आ गया. समानान्तर एक निजी समिति के जरिए चंदा और जेवरात इकट्ठा किए जाने के इस मामले में एक जांच कमेटी बिठा दी गई है. पहली बार निजी रूप से बगलामुखी मंदिर के नाम पर चंदा लेने वाली सुदर्शन समिति के एक सदस्य ने मीडिया के सामने बयान दिया. उन्होंने ये बताया है कि उनका पूरा काम प्रशासन की जानकारी में और पारदर्शिता के साथ किया गया.
मंदिर में चांदी के दान का पूरा हिसाब मंदिर समिति के पास
आगर मालवा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में निजी रूप से चंदा इकट्ठा करने का आरोप सुदर्शन समिति पर लगा है. समिति के सदस्य बलराम जाधव ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है. जाधव का कहना है कि आम भक्तों का भी उद्देश्य ये था कि मंदिर का रजत से सौंन्दर्यीकरण किया जाए. जिससे मंदिर आकर्षक दिखे. इसके लिए भक्तों ने जो दान दिया उसे शो करने के लिए समिति बनाई गई. समिति का पंजीकरण किया गया.
बलराम जाधव का कहना है "भक्तों की मंशा थी कि मंदिर का सौन्दर्यीकरण किया गया. दान का जो भी हिसाब-किताब है.. जितनी चांदी आई है.. उसका पूरा हिसाब किताब भक्तों को दिया गया. इसके अलावा मंदिर में दान की जो भी राशि और चांदी आई है समिति द्वारा मंदिर परिसर में बाकायदा उनका जिक्र बोर्ड पर किया गया है.
बलराम जाधव ने दावा किया कि निजी समिति के माध्यम से किए गए कार्यों की पूरी जानकारी प्रशासन को भी थी. समिति को मिलने वाली चांदी और दान राशि बैंक खाते में जमा की जाती थी और उसका नियमित ऑडिट भी कराया जाता रहा. उनका कहना है कि जांच समिति के समक्ष पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दिया गया है और आगे भी जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा. जाधव का कहना है कि हम ये चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष होना चाहिए.
पत्थरों पर भी भी दर्ज हैं चांदी के दानदाताओं का रिकार्ड
मंदिर से मिली जानकारी के अनुसार मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए आधा किलो से अधिक चांदी दान करने वाले श्रद्धालुओं के नाम मंदिर परिसर में बोर्ड पर अंकित किए गए हैं. इस सूची में तत्कालीन एसडीएम मिलिंद ढोके और तत्कालीन तहसीलदार प्रीति भिनसे के नाम भी दर्ज हैं. जानकारी के मुताबिक दोनों अधिकारियों ने मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए एक-एक किलो चांदी दान की थी.
आगर मालवा की शक्तिपीठ को लेकर ये है पूरा विवाद
आगर-मालवा के विश्व प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिर में दान और चंदे को लेकर विवाद उठा है. जिसके मुताबिक यहां सोने और चांदी के मंदिर पर आवरण चढ़ाने एक निजी समिति की ओर से चंदा जुटाया गया था. इसमें वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के लिए तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर दी है, जिन्हें सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. मंदिर में जो चांदी और सोना दान में जुटाया गया था उससे गर्भगृह का भी निर्माण भी हुआ. लेकिन सवाल दान के रूप में ली गई नगदी चांदी सोने के हिसाब-किताब को लेकर है.