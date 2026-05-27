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मां बगलामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं पर राहत की बारिश, कूलर-फुहारों से मन ठंडा कर मांग रहे मन्नत

मध्य प्रदेश के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम, आगर मालवा के मां बगलामुखी मंदिर में लगाए कूलर और ठंडे पानी की फुहारें.

BAGLAMUKHI TEMPLE COOLERS INSTALLED
मां बगलामुखी में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 6:30 PM IST

4 Min Read
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भोपाल/आगर मालवा: नौतपे की पसीना पसीना कर दे रही गर्मी श्रद्धालुओं के लिए भी अग्नि परीक्षा है. देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु जो अपनी अपनी मनोकामना लेकर भीषण गर्मी में भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं. आगर मालवा के नलखेड़ा के देश भर में प्रसिद्ध मां बगुलामुखी मंदिर में नौ तपे की इस गर्मी में मंदिर पहुंच रहे भक्तों पर राहत की बरसात कराने की कोशिश की गई है. ताकि मंदिर में भगवान के आगे टेर लगा रहे भक्त ठंडे-ठंडे कूल-कूल होकर मन की बात भगवान से कह सकें.

ताकि नौ तपे में भगवान के साथ भक्त भी रहें ठंडा-ठंडा कूल-कूल

इस बार मध्य प्रदेश के कई शहरों में गर्मी कई बरसों का रिकार्ड तोड़ रही है. तब धार्मिक स्थलों में गर्मी की छुट्टियों में परिवार के साथ दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए इस गर्मी ने संकट बढ़ा दिया है. इस गर्मी में लंबी-लंबी दर्शन की कतारों में खड़े रहना भी आसान नहीं. प्रदेश के आगर मिलवा के प्रसिद्ध नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बढ़ते तापमान और नौतपे के मद्देनजर खास इंतजाम किये गए हैं.

श्रद्धालुओं पर राहत की बारिश (ETV Bharat)

असल में जहां से मंदिर में ये दर्शन की कतारें लगना शुरू होती हैं, उस हर हिस्से में ठंडे पानी के फुहारे लगा दिए गए हैं. इसी तरह भक्तों की लाइन के बराबर से कूलर की कतारें भी लगा दी गई है. जिससे श्रद्धालुओं को कुछ राहत मिल सके. मां बगलामुखी मंदिर के मुख्य पुजारी मनोहरदास पंडा ने बताया कि "कुछ भक्तों ने कूलर-पंखे दिए हैं. इसके अलावा ठंडे पानी का भी इंतजाम किया गया है. ठंडे पानी की फुहारें भी लगाए गए हैं. ऊपर जो फुहारे लगाए हैं, ताकि भक्तों को किसी तरह से दिककत ना आए. उन्होंने बताया कि भक्तों के सहयोग से ही भक्तों को राहत मिल पा रही है."

MAA BAGLAMUKHI COLD WATER FOUNTAIN
पंखे की हवा के साथ ठंडे पानी की फुहारें (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं ने कहा, इतनी धूप में भी कोई तकलीफ नहीं

नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में हर दिन सैकड़ों की तादात में श्रद्धालु देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचते हैं, क्योंकि इन दिनों स्कूलों की छुट्टियां हैं, तो आवक बढ़ गई है. इतनी गर्मी में लंबे समय तक कतार में लगे रहना आसान नहीं. मंदिर में मुख्य मंदिर से लेकर बाकी जगह भी दर्शन के लिए लंबी कतारें हर समय लगी ही रही है. जहां कई बार घंटाभर भी इंतजार करना पड़ जाता है, लेकिन दानदाताओं और मंदिर प्रबंधन की ओर से लगाए गए कूलर और फुहारों का इंतजाम उनके दर्शन को सुलभ ही नहीं सुकून भरा बना दे रहा है.

AGAR MALWA NALKHEDA MAA BAGLAMUKHI
बगलामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम (ETV Bharat)

महाराष्ट्र से आए राम दास कहते हैं, "हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं. बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गए, लेकिन खासतौर पर हम कहना चाहेंगे की इस गर्मी और धूपकाल में यहां पर जो ठंडी-ठंडी बौछारें हो रही है. वो बहुत राहत देने वाली बारत है. ठंडी-ठंडी बौछारें कतार की प्रतीक्षा को आसान बना देती है. हमें गर्मी का अहसास ही नहीं होता. पीने के पानी की भी भरपूर व्यवस्था है."

नेता पहुंचते हैं बगुलामुखी मंदिर, तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध

आगर मालवा में स्थित नलखेड़ा के बगुलामुखी मंदिर की पहचान एक ऐसे मंदिर के तौर पर होती है. जिसे लेकर मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों को सिध्द पीठ से शत्रुओं पर विजय मिलती है. इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी कहानी भी ऐसी ही बताई जाती है. बताया ये जाता है कि महाभारत काल में युद्ध में विजय की प्राप्ति के लिए पांडवों ने ये मंदिर नबवाया था. इसीलिए चुनाव के दौरान यहां राजनेताओं की काफी भीड़ होती है. यहां पीले रंग से किए गए श्रृंगार का विशेष महत्व होता है. यहां पर तंत्र साधना भी की जाती है.

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