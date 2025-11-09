ETV Bharat / state

आगर मालवा में आमने सामने बीजेपी नेता, बीच रास्ते बाहें चढ़ा जमकर कटा बवाल, MLA से झूमाझटकी

आगर मालवा में विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच विवाद, पुलिया के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान आमने-सामने हुए दोनों के समर्थक.

आगर मालवा में विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 7:43 PM IST

Updated : November 9, 2025 at 8:48 PM IST

आगर मालवा: रविवार को ग्राम भ्याना में पुलिया निर्माण के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान विधायक मधु गेहलोत और जनपद अध्यक्ष धरमकुंवर बांचखेड़ा के बीच तनाव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दो खेमों में बांट दिया. कार्यक्रम में नारेबाजी, विरोध और झूमाझटकी तक की नौबत आ गई. पुलिया का भूमिपूजन करने पहुंचे विधायक मधु गेहलोत का जनपद अध्यक्ष धरमकुंवर और उनके समर्थकों ने विरोध किया. माहौल बिगड़ता देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा. इसको बीजेपी नेताओं की अंदरूनी कलह को बाहर आने से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

विरोध और नारेबाजी से गरमाया माहौल

मामला करीब 24 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पुलिया के भूमिपूजन कार्यक्रम का था. कार्यक्रम में पहुंचे आगर विधायक माधव सिंह उर्फ मधु गेहलोत का जनपद अध्यक्ष धरमकुंवर और उनके प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह सहित करीब 50 समर्थकों ने विरोध किया. मौके पर विधायक मुर्दाबाद के नारे लगे. इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की विधायक से झूमाझटकी भी हुई.

विरोध और नारेबाजी से गरमाया माहौल (ETV Bharat)

विवाद बढ़ता देख एएसपी रविंद्र बोयट, सीएसपी मोतीलाल कुशवाह, एसडीएम मिलिंद ढोके और आगर-कानड़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने समझाइश देकर दोनों पक्षों को शांत कराया. स्थिति सामान्य होने पर विधायक गेहलोत ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भेरूसिंह यादव, बाबूलाल यादव और प्रेम यादव सहित अन्य भाजपा नेताओं के साथ पुलिया का भूमिपूजन किया.

जनपद अध्यक्ष ने विधायक पर उपेक्षा का लगाया आरोप

आगर जनपद अध्यक्ष धरमकुंवर बांचाखेड़ा ने विधायक पर उपेक्षा और तिरस्कार का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि "मुझे भूमिपूजन की सूचना तक नहीं दी गई. बाद में जब जानकारी मिलने पर मैं मौके पर पहुंची, तो मुझे पूजन करने से रोक दिया गया. मैं जनपद अध्यक्ष हूं फिर भी मुझे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. तीन-चार कार्यक्रम निकल गए, लेकिन कभी आमंत्रित नहीं किया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भाजपा से जुड़ी हुई हैं, परंतु पार्टी के अंदर नेतृत्व स्तर पर हो रही उपेक्षा और गुटबाजी से वे बेहद नाराज हैं.

जनपद प्रतिनिधि ने सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही

जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह ने कहा कि "विधायक मधु गहलोत हर बार हमें और जनपद अध्यक्ष को दरकिनार करते हैं. पार्टी के भीतर इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है. विधायक हमें अध्यक्ष पद से हटाने की धमकी देते हैं.

हम जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को पूरी घटना से अवगत कराएंगे. जरूरत पड़ी तो हम सामूहिक इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं हटेंगे." वहीं इस मामले में विधायक मधु गेहलोत ने कहा कि "यहां पुलिया का भूमिपूजन करने आये हैं, कोई विवाद नहीं हुआ है. भाजपा पार्टी एक परिवार हैं और हम सब परिवार के सदस्य हैं."

