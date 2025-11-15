ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राजा राममोहन राय को बताया अंग्रेजों का दलाल

मध्य प्रदेश में एक और कैबिनेट मंत्री हुए बेलगाम. समाज सुधारक के रूप विख्यात राजा राममोहन राय पर बरसे. इतिहास में गलत पढ़ाया.

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 6:12 PM IST

आगर मालवा : मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के मंत्रियों द्वारा विवादास्पद बयान देने का सिलसिला नहीं रुक रहा. अब उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बयान देकर सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है. मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा "इतिहास में नकली महापुरुष गढ़े गए हैं." उन्होंने राजा राममोहन राय को अंग्रेजों का दलाल बताया.

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम

आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आगर मालवा के गांधी उपवन स्थित कम्युनिटी हॉल मे आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए. इंदर सिंह परमार ने आबा बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला. इसके बाद आधुनिक भारत के जनक कहे जाने राजा राममोहन राय के बारे मे विवादित भाषण दिया. मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा "हमें शिक्षा में वही पढ़ाया गया, जो जरूरी नहीं था."

राजा राममोहन राय को बताया अंग्रेजों का दलाल (ETV BHARAT)

अंग्रेजों ने फर्जी समाज सुधारक बना रखे थे

मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा "देश को आजादी दिलाने वाले सच्चे वीरों के बारे मे हमें कभी नहीं पढ़ाया गया. राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के दलाल थे. अंग्रेजों ने देश के कई लोगों को फर्जी समाज सुधारक बना रखा था, उनमें से राजा राममोहन राय भी एक थे. वह देश में अंग्रेजों के दलाल के रूप मे काम करते थे और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था, उसको रोकने का साहस अगर किसी ने किया था और आदिवासी समाज को बचाने का काम जिसने किया तो वह बिरसा मुंडा थे."

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम (ETV BHARAT)

धर्म परिवर्तन करवाते थे अंग्रेज

इंदर सिंह परमार ने कहा "बिरसा मुंडा शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे लेकिन उस समय केवल अंग्रेजों के मिशनरी स्कूल चलते थे. वहां शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्हें यह दिखाई दिया कि अंग्रेज शिक्षा की आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं. इसके बाद बिरसा मुंडा ने मिशनरी स्कूल छोड़ अपनी समाज सेवा और अंग्रेजों के राज को खत्म करने का काम किया. बिरसा मुंडा अंग्रेज अफसरों से मुकाबला करने लगे. वह लोगों को आजादी दिलाने के लिए प्रोत्साहित करते थे."

अंग्रेजों से मरते दम तक किया मुकाबला

बिरसा मुंडा ने मरते दम तक अंग्रेजों से मुकाबला किया. आदिवासी समाज को धर्मांतरण से रोकने का कार्य किया. हमारी पूर्व सरकारों ने कभी भी हमारे आदिवासी महापुरुषों के नाम को आगे आने नहीं दिया. 2025 को तीन कामों के लिए याद किया जायेगा. एक तो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती. सरदार वल्ल्भ भाई पटेल की 150वीं जयंती और एक वंदे मातरम्.

वनों का संरक्षण करने करने का सबसे बड़ा योगदान हैं तो वह आदिवासी समाज का हैं. कार्यक्रम को विधायक मधु गेहलोत, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम मालवीय ने भी संबोधित किया.

