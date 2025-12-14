ETV Bharat / state

हेलीकॉप्टर में बैठ दुल्हनें निकलीं सैर पर, आगर-मालवा में बैलगाड़ी से दूल्हे की भौकाली एंट्री

गायत्री परिवार के 551 से अधिक पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ विवाह संस्कार संपन्न कराए गए. व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए करीब 5 हजार वालेंटियर तैनात रहे, जिन्होंने अतिथियों का मार्गदर्शन और भव्य स्वागत किया. साथ ही विवाह मंडप संचालन और विशाल भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली. भारी भीड़ के चलते कुछ स्थानों पर भोजन व्यवस्था के दौरान हल्की अव्यवस्था भी देखने को मिली.

आगर-मालवा: नरसिंह फाउंडेशन के बैनर तले विधायक मधु गहलोत की अगुवाई में रविवार को आगर में 551 जोड़ों का विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ. नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित इस महाआयोजन में सामाजिक समरसता, परंपरा और सेवा भाव का अद्भुत संगम देखने को मिला. 2 लाख से अधिक लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को अभूतपूर्व बना दिया. सुबह से ही शहर में वाहनों की लंबी कतारें नजर आने लगी थीं.

दुल्हनों ने की हेलीकॉप्टर की सवारी

आयोजन के दौरान कई दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बने. एक दूल्हा पारंपरिक बैलगाड़ी में सवार होकर अपने मित्रों और परिजनों के साथ नाचते-गाते विवाह स्थल पहुंचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं एक दिव्यांग सहित चार दुल्हनों को हेलीकॉप्टर से पूरी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कराया गया जो आयोजन की विशेष और सराहनीय पहल रहा, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.

बेटे की शादी में मंडप में पिता का आया हार्ट अटैक

इसी भव्य आयोजन के बीच एक दुखद घटना भी सामने आई जब तनोडिया निवासी महेश पिता ओमकार लोहार एक दूल्हे के पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया. इस घटना से कार्यक्रम स्थल पर कुछ समय के लिए शोक का माहौल बन गया. वहीं सम्मेलन को मुख्यमंत्री मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया.

इतिहास में दर्ज हुआ सामूहिक विवाह सम्मेलन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए विधायक मधु गहलोत के इस सामाजिक प्रयास की जमकर प्रशंसा की. करीब 5 हजार वाहनों के शहर में प्रवेश से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी. हालांकि, यातायात पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हालात पर नियंत्रण बनाए रखा. कुल मिलाकर यह विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन न सिर्फ एक आयोजन रहा बल्कि सामाजिक एकता, परंपरा, सेवा और मानवीय संवेदनाओं का प्रेरक उदाहरण बनकर आगर मालवा के इतिहास में दर्ज हो गया है.