अचानक जोरदार धमाके से गिरा मासूम, सीटी स्कैन में हुआ गोली लगने से मौत का खुलासा

आगर मालवा: जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम घुरासिया में उस समय सनसनी फैल गई, जब 13 वर्षीय बच्चे के सिर में गोली लगने से मौत हो गई. परिजन ने चोट को साधारण समझकर नजरअंदाज कर दिया. लेकिन जब इंदौर के एक निजी अस्पताल में सीटी स्कैन हुआ तो चौंकाने वाला सच सामने आया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

मृतक की पहचान रवि (13) पिता गोपाल सूर्यवंशी के रूप में हुई है. मृतक के परिजन ने बताया कि "रवि शनिवार 18 अक्टूबर की शाम को घर के पास बाड़े में गाय बांधकर लौट रहा था. तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और वह गिर पड़ा. मौके पर मौजूद रवि के भाई ललित ने आनन-फानन में परिजन को बुलाया और तुरंत रवि को जिला अस्पताल आगर पहुंचाया."

इलाज के दौरान तोड़ा दम

आगर जिला अस्पताल से उसे उज्जैन रेफर कर दिया. यहां से फिर इंदौर रेफर किया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. रवि को उज्जैन लेकर पहुंचे तो सिटी स्कैन में पता चला कि रवि के सिर में गोली लगी है. जिसे परिवार के लोग पत्थर की चोट समझ रहे थे. गोली लगने की जानकारी सामने आते ही गांव में दहशत फैल गई. घटना की सूचना पर सोमवार सुबह पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. कानड़ थाना प्रभारी दांगी ने बताया कि "गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

