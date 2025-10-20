ETV Bharat / state

अचानक जोरदार धमाके से गिरा मासूम, सीटी स्कैन में हुआ गोली लगने से मौत का खुलासा

मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बाड़े से लौटते वक्त अचानक सिर में गोली लगने से गिरा बच्चा, इंदौर में इलाज के दौरान मौत.

agar malwa minor boy shot dead
आगर मालवा में मासूम की गोली लगने से मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read
आगर मालवा: जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम घुरासिया में उस समय सनसनी फैल गई, जब 13 वर्षीय बच्चे के सिर में गोली लगने से मौत हो गई. परिजन ने चोट को साधारण समझकर नजरअंदाज कर दिया. लेकिन जब इंदौर के एक निजी अस्पताल में सीटी स्कैन हुआ तो चौंकाने वाला सच सामने आया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

गोली लगने से मासूम की मौत

मृतक की पहचान रवि (13) पिता गोपाल सूर्यवंशी के रूप में हुई है. मृतक के परिजन ने बताया कि "रवि शनिवार 18 अक्टूबर की शाम को घर के पास बाड़े में गाय बांधकर लौट रहा था. तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और वह गिर पड़ा. मौके पर मौजूद रवि के भाई ललित ने आनन-फानन में परिजन को बुलाया और तुरंत रवि को जिला अस्पताल आगर पहुंचाया."

इलाज के दौरान तोड़ा दम

आगर जिला अस्पताल से उसे उज्जैन रेफर कर दिया. यहां से फिर इंदौर रेफर किया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. रवि को उज्जैन लेकर पहुंचे तो सिटी स्कैन में पता चला कि रवि के सिर में गोली लगी है. जिसे परिवार के लोग पत्थर की चोट समझ रहे थे. गोली लगने की जानकारी सामने आते ही गांव में दहशत फैल गई. घटना की सूचना पर सोमवार सुबह पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. कानड़ थाना प्रभारी दांगी ने बताया कि "गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

जमीन के विवाद में खेत बना खूनी अखाड़ा

मुरैना के जौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बघेल में एक रौंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. जहां जमीन को लेकर दो पक्षों में ऐसा बवाल हुआ कि खेत ही खूनी अखाड़ा बन गया. जिसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि झगड़े के दौरान एक बुज़ुर्ग को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई है, लेकिन गांव में अब भी तनाव बना हुआ है. मामले की जांच की जा रही है.

TAGGED:

13 YEARS BOY SHOT DEAD
AGAR MALWA CRIME NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
CT SCAN REVEALS BOY DEATH MP
AGAR MALWA MINOR BOY SHOT DEAD

