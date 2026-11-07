ETV Bharat / state

आजम के गढ़ रामपुर में बीजेपी का बड़ा दांव, 'नरेंद्र मोदी पथ' में बदला आगापुर मार्ग का नाम

विधायक आकाश सक्सेना ने किया 'नरेंद्र मोदी पथ' का लोकार्पण ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में अब आगापुर रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी पथ कर दिया गया है. आजम खान के धुर विरोधी शहर विधायक आकाश सक्सेना ने देर रात विधिवत फीता काटकर और लोकार्पण कर इस मार्ग को जनता को समर्पित किया.

'नरेंद्र मोदी पथ' में बदला आगापुर मार्ग का नाम (Photo Credit: ETV Bharat) नरेंद्र मोदी पथ के बारे में जानिए: करीब एक करोड़ रुपये की लागत से मार्ग का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कराया गया है. साथ ही आकर्षक लाइटें लगने से पूरा मार्ग रोशनी से जगमगा उठा है. मार्ग पर आकर्षक लाइटें भी लगाई गई हैं, जिनकी रोशनी से सड़क की सुंदरता बढ़ गई है.