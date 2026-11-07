आजम के गढ़ रामपुर में बीजेपी का बड़ा दांव, 'नरेंद्र मोदी पथ' में बदला आगापुर मार्ग का नाम
विधायक आकाश सक्सेना ने किया 'नरेंद्र मोदी पथ' का लोकार्पण, ₹1 करोड़ से चमकी सड़क
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:12 AM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में अब आगापुर रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी पथ कर दिया गया है. आजम खान के धुर विरोधी शहर विधायक आकाश सक्सेना ने देर रात विधिवत फीता काटकर और लोकार्पण कर इस मार्ग को जनता को समर्पित किया.
नरेंद्र मोदी पथ के बारे में जानिए: करीब एक करोड़ रुपये की लागत से मार्ग का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कराया गया है. साथ ही आकर्षक लाइटें लगने से पूरा मार्ग रोशनी से जगमगा उठा है. मार्ग पर आकर्षक लाइटें भी लगाई गई हैं, जिनकी रोशनी से सड़क की सुंदरता बढ़ गई है.
विकास केवल बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आम नागरिक को अपने मोहल्ले, गली और सड़क पर भी विकास दिखाई देना चाहिए. इसी सोच के साथ नगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं.- आकाश सक्सेना, विधायक, रामपुर
जाम की समस्या होगी खत्म!: दरअसल, रामपुर के ज्वालानगर स्थित आगापुर मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण यहां आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी. इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. स्थानीय लोगों की इस समस्या को देखते हुए शहर विधायक आकाश सक्सेना ने मार्ग के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण की पहल की.
रामपुर को विकसित और आधुनिक शहर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. शहर की सड़कों को बेहतर बनाने के साथ प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है.- आकाश सक्सेना, विधायक, रामपुर
आगापुर रोड का नाम नरेंद्र मोदी पथ होने के बाद यह मार्ग विकास के साथ-साथ रामपुर की बदलती पहचान को लेकर भी चर्चा में है.
यह भी पढ़ें: UP के 6 प्रमुख शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित; कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार को घेरा