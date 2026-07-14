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जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के वकील कल भी करेंगे हड़ताल

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के वकील जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के हाईकोर्ट प्रशासन के फैसले के खिलाफ कल यानि 15 जुलाई को भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखेंगे.

आज हाईकोर्ट में हड़ताल के दौरान कुछ वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. जिसके बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एन हरिहरन ने व्यक्तिगत रुप से अपील की कि वे कोर्ट में पेश नहीं हों, उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हो रहे हाईकोर्ट के एक वकील से कहा कि भगवान के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का साथ दें. तब उस वकील ने कहा कि ठीक है, हम ऑनलाइन सुनवाई से बाहर जा रहे हैं, जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई वकील पेश नहीं होना चाहता है तो वे इसके लिए दबाव नहीं डालेंगे.

2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार

बता दें कि हाईकोर्ट प्रशासन ने दिल्ली के जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार दो करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि इस फैसले से हाईकोर्ट के वकीलों पर काफी असर पड़ेगा और उनके पास केसों में 70 फीसदी की कमी हो सकती है.

दरअसल, पिछले हफ्ते हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने वित्तीय क्षेत्राधिकार पर बनी सात जजों की कमेटी की रिपोर्ट को फुल कोर्ट के समक्ष रखने से रोकने की मांग खारिज कर दिया था. इस कमेटी ने जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार को दो करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ करने की सिफारिश की थी जिसे फुल कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी. इसके पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 25 मई को वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया था.