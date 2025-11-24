मनेंद्रगढ़ में भालुओं की दस्तक हुई आम बात, चार महीनों से दहशत में लोग, 2 बच्चों के साथ फिर दिखी मादा भालू
शहरवासी दहशत में हैं, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, बुजुर्ग शाम को टहलने से डरते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2025 at 1:58 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ के रहवासी इलाकों में पिछले चार महीनों से भालुओं की आमद दिख रही है. शहर में अब भालू की दस्तक आम बात हो गई है. रविवार रात भी ऐसा ही कुछ दिखा. लोगों का कहना है कि वन विभाग सिर्फ सक्रिय निगरानी की बात कह रहा है.
मादा भालू अपने बच्चों के साथ दिखी: रविवार रात मादा भालू अपने दोनों बच्चों के साथ मनेंद्रगढ़ के इलाके में दिखी. वह ऐसे दाखिल हुई जैसे रोज़ की सैर पर निकली हो. NH-43 से लेकर आमाखेरवा रोड तक उसकी चहलकदमी दिखी. लोग मोबाइल लेकर ऐसे दौड़े जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो.
लोगों को सामने देख बढ़ी हलचल: लोगों को आसपास वीडियो बनाता देख भालू दहशत में इधर-उधर भाग रही थी, लेकिन लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे.वहीं वन विभाग की टीम बस दूर से देखकर समझाइश देने में लगी रही और कहती रही, कृपया भालू से दूर रहें.
पहले भी हो चुका है हमला: कुछ दिन पहले इसी मादा भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था, जो गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ. इतने बड़े खतरे के बाद भी विभाग अभी तक आगे की कार्रवाई नहीं कर पाया है. हसदेव होटल के पीछे, जब भालू अपने बच्चों के साथ दिखी, तब किसी जागरूक नागरिक ने सूचना दी.
लोगों का कहना है कि, सलाह के साथ समाधान भी चाहिए. भालू को जंगल में और लोगों को सुरक्षित घरों में वापस भेजने की जिम्मेदारी विभाग की है. उम्मीद है कि निगरानी से आगे बढ़कर जल्द कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे.