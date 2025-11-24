ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में भालुओं की दस्तक हुई आम बात, चार महीनों से दहशत में लोग, 2 बच्चों के साथ फिर दिखी मादा भालू

शहरवासी दहशत में हैं, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, बुजुर्ग शाम को टहलने से डरते हैं.

Manendragarh bear spotted
2 बच्चों के साथ फिर दिखी मादा भालू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 24, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ के रहवासी इलाकों में पिछले चार महीनों से भालुओं की आमद दिख रही है. शहर में अब भालू की दस्तक आम बात हो गई है. रविवार रात भी ऐसा ही कुछ दिखा. लोगों का कहना है कि वन विभाग सिर्फ सक्रिय निगरानी की बात कह रहा है.

मादा भालू अपने बच्चों के साथ दिखी: रविवार रात मादा भालू अपने दोनों बच्चों के साथ मनेंद्रगढ़ के इलाके में दिखी. वह ऐसे दाखिल हुई जैसे रोज़ की सैर पर निकली हो. NH-43 से लेकर आमाखेरवा रोड तक उसकी चहलकदमी दिखी. लोग मोबाइल लेकर ऐसे दौड़े जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो.

मनेंद्रगढ़ में भालुओं की दस्तक हुई आम बात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों को सामने देख बढ़ी हलचल: लोगों को आसपास वीडियो बनाता देख भालू दहशत में इधर-उधर भाग रही थी, लेकिन लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे.वहीं वन विभाग की टीम बस दूर से देखकर समझाइश देने में लगी रही और कहती रही, कृपया भालू से दूर रहें.

पहले भी हो चुका है हमला: कुछ दिन पहले इसी मादा भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था, जो गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ. इतने बड़े खतरे के बाद भी विभाग अभी तक आगे की कार्रवाई नहीं कर पाया है. हसदेव होटल के पीछे, जब भालू अपने बच्चों के साथ दिखी, तब किसी जागरूक नागरिक ने सूचना दी.

Manendragarh bear spotted
शहरवासी दहशत में हैं, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों का कहना है कि, सलाह के साथ समाधान भी चाहिए. भालू को जंगल में और लोगों को सुरक्षित घरों में वापस भेजने की जिम्मेदारी विभाग की है. उम्मीद है कि निगरानी से आगे बढ़कर जल्द कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे.

बलरामपुर के शंकरगढ़ जंगल में महिला पर भालू का हमला, मवेशी चराने गई थी जंगल
बीजापुर में भालू ने जवान पर किया हमला, घने जंगल में नक्सलियों को ढूंढ रही थी फोर्स
शहर में लग गया भालू का पोस्टर, कांग्रेस घूम घूमकर लोगों को कर रही अलर्ट

TAGGED:

MANENDRAGARH BEAR ATTACK
MANENDRAGARH RESIDENTIAL AREA
मनेंद्रगढ़ में भालू
भालू का हमला
MANENDRAGARH BEAR SPOTTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.