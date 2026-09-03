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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद तापमान में आई 3-4 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट

मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई है. इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन यानि बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 31.3 डिग्री सेल्सियस रहा.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में कल बुधवार को सुबह से ही बादल छाए रहे. दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश भी हुई. इससे अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गिरावट हुई.

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की से से मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है. इसके बाद दोपहर से शाम के बीच कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश की संभावना है, हालांकि इस दौरान शहर में न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है. इसके बाद कल शुक्रवार को भी शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 83, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 78 अंक पर बना हुआ है। राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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