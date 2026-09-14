शहर की सरकार में बुनियादी मुद्दों पर जीते पार्षद, जनता के मुद्दों को बताया अपनी प्राथमिकता
जयपुर नगर निगम में जीत के पार्षदों ने अपनी प्राथमिकताएं ईटीवी भारत के साथ साझा की.
Published : September 14, 2026 at 6:41 PM IST
जयपुर: नगर निगम चुनाव के नतीजों में कई वार्डों में रोचक मुकाबले देखने को मिले. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में भी अलग-अलग वार्डों के परिणामों ने ध्यान खींचा. सांगानेर क्षेत्र के वार्ड नंबर 49 से कांग्रेस के धर्म सिंह सिंघानिया ने निगम पार्षद का चुनाव जीता. जीत के बाद सिंघानिया ने प्रशासनिक व्यवस्था और सिस्टम के दुरुपयोग का आरोप लगाया. धर्म सिंह सिंघानिया ने कहा, 'मेरे मतदान क्षेत्र में सरकार की ओर से प्रशासनिक अधिकारों का जमकर दुरुपयोग किया गया, लेकिन इसके बावजूद जनता ने मुझे समर्थन देकर विजयी बनाया'. उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता का फैसला सबसे महत्वपूर्ण है और मतदाताओं ने उन्हें पार्षद के रूप में चुना है.
सुशीला गुर्जर ने जताया, जनता और पार्टी का आभार: वार्ड 102 से कांग्रेस की नवनिर्वाचित पार्षद शीला गुर्जर ने जीत के बाद अपने क्षेत्र के लोगों और कांग्रेस का आभार जताया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन पर भरोसा जताया और अब उनकी प्राथमिकता वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करना होगी. शीला गुर्जर ने कहा कि सफाई, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करने की जरूरत है. वह अपने क्षेत्र में इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगी. उन्होंने बताया कि युवा साथियों ने भी उनका समर्थन किया. इन्हीं बुनियादी मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा.
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बगरू में मुकेश छापोला की 2465 वोट से जीत: बगरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मुकेश कुमार छापोला ने 2465 वोटों से जीत दर्ज की. छापोला दूसरी बार पार्षद चुने गए. जीत के बाद उन्होंने कहा कि वार्ड में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना प्राथमिकता रहेगी. जिस तरह पहले क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, उसी क्रम को आगे भी जारी रखा जाएगा. क्षेत्र की जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करने और वार्ड के विकास को गति देने की बात उन्होंने कही.
भाजपा के गढ़ में निर्दलीय मंजू शर्मा जीतीं: जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 8 में निर्दलीय मंजू शर्मा ने जीत दर्ज कर सबका ध्यान खींचा. मंजू भाजपा के बागी और पूर्व पार्षद दिनेश कावट की पत्नी हैं. उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और 1000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की. मंजू के पति दिनेश कावट ने जीत के बाद कहा कि जनता ने राजनीतिक दल से ज्यादा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को महत्व दिया. भाजपा के गढ़ माने जाने वाले इलाके में निर्दलीय की जीत से यह बात सामने आती है कि स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों का भी मतदाताओं पर प्रभाव रहा.
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झोटवाड़ा में रविंद्र लाड़खानी कांग्रेस के विजेता: वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह लाड़खानी ने जीत दर्ज की. यह क्षेत्र झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और उनका गृह वार्ड है. रविंद्र सिंह लाड़खानी के पिता दिलीप सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उनके बेटे की सादगी को क्षेत्र की जनता ने खास तौर पर पसंद किया. उन्होंने कहा कि रविंद्र लगातार लोगों के बीच रहे और उनकी सादगी ने मतदाताओं पर प्रभाव डाला.
यूजीसी को लेकर जीते लाटा: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 21 में कांग्रेस के राकेश लाटा ने जीत हासिल की. इस दौरान बुनियादी मुद्दों के साथ लाटा ने अपनी जीत का श्रेय यूजीसी रोलबैक की मांग को भी दिया. उन्होंने कहा कि वार्ड के लोगों ने उन्हें पिछले पार्षद के कार्यों के विरोध में जिताया है. वह अपने क्षेत्र की जनता के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. वहीं कांग्रेस से जीतकर आए एक और पार्षद महेश तंबोली ने कहा कि उन्होंने जमीनी विषयों पर चुनाव लड़ा था. अब वह अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे. वार्ड 37 से कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद ने भी अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता को दिया. उन्होंने कहा कि आगे जाकर वह जनसेवा के जरिए क्षेत्र की जनता के कार्य करवाएंगे.
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निर्दलीय प्रत्याशी ने लगाए आरोप: नगर निगम के वार्ड 24 से निर्दलीय प्रत्याशी विनोद ने कहा कि मतगणना के दौरान उन्हें 124 वोट से जीत घोषित करने की सूचना उन्हें एजेंट के जरिए मिली थी. इसके थोड़ी देर बाद 118 मतों से पराजित होने की खबर आई. इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी से उनके एजेंट्स ने रिकाउंटिंग का आग्रह किया, जिसे ठुकरा दिया गया. उनका कहना है कि रिटर्निंग अधिकारी के बाद अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर से मिले हैं. उन्हें इस बारे में रिकाउंटिंग की मांग की अर्जी भी दी. इस पर कलेक्टर ने भरोसा दिलाया है . निर्दलीय प्रत्याशी विनोद ने अपने साथ ज्यादती की बात की और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए.
अलग-अलग वार्डों में दिखी स्थानीय मुद्दों की भूमिका: जयपुर नगर निगम चुनाव के इन परिणामों में जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला, वहीं, कुछ वार्डों में निर्दलीयों ने मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. सांगानेर में कांग्रेस की जीत, बगरू में कांग्रेस के प्रत्याशी की बड़ी जीत और भाजपा के गढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत ने स्थानीय समीकरणों को भी चर्चा में ला दिया. नवनिर्वाचित पार्षदों ने जीत के बाद अपने क्षेत्रों में सफाई, बिजली, विकास और अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है. वहीं कुछ प्रत्याशियों ने चुनाव के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था और सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए हैं.
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