ETV Bharat / state

सीएम से मिले घाटशिला विजेता सोमेश सोरेन, शिक्षा मंत्री बनाये जाने की चर्चा हुई तेज!

घाटशिला फतह कर सोमेश सोरेन ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की.

After winning Ghatshila by election JMM leader Somesh Soren met CM Hemant Soren in Ranchi
सीएम ने सोमेश सोरेन को दी शुभकामनाएं (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 16, 2025 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले सोमेश सोरेन ने आज रांची में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास जाकर सपरिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की और दोनों के प्रति आभार जताया.

राज्य के शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत रामदास सोरेन के असामयिक निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को महागठबंधन की ओर से झामुमो उम्मीदवार बनाया था. इस चुनाव में उनका मुकाबला कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन से था.

इस चुनाव में 2024 विधानसभा सीट से भी अधिक मतों से झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत हुई. जीत के बाद आज रविवार को सोमेश सोरेन अपनी मां और अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन के प्रति आभार जताया.

After winning Ghatshila by election JMM leader Somesh Soren met CM Hemant Soren in Ranchi
सीएम के साथ सोमेश सोरेन समेत अन्य (ETV Bharat)

इस दौरान सोमेश सोरेन ने कहा कि वह कोल्हान में पार्टी को और धारदार बनाने के लिए दिन-रात एक कर देंगे. पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी उसका वह पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने सोमेश सोरेन को विधानसभा चुनाव में जीत की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी.

इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह विजय घाटशिला की जनता की आकांक्षाओं और विश्वास की जीत है. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन द्वारा जनहित में आरंभ किए गए कार्यों और अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनके पुत्र सोमेश सोरेन के कंधों पर है. मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि सोमेश सोरेन जनसेवा एवं विकास कार्यों की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे.

After winning Ghatshila by election JMM leader Somesh Soren met CM Hemant Soren in Ranchi
विधायक कल्पना सोरेन ने सोमेश सोरेन को दी बधाई (ETV Bharat)

मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा तेज!

आज सोमेश सोरेन ने सपरिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की. सीएम द्वारा स्वर्गीय रामदास सोरेन के अधूरे कार्यों को पूरा करने की बात कहने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जल्द ही घाटशिला सीट जीतकर विधायक बनने जा रहे सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा और संभवतः उन्हें शिक्षा मंत्री ही बनाया जाए.

इसे भी पढ़ें- घाटशिला उपचुनाव: जीत के बाद बोले जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन, 'बाबा के सपनों को करेंगे पूरा'

इसे भी पढे़ं- घाटशिला उपचुनाव में फिर नहीं खिल सका कमल, जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन जीते

इसे भी पढ़ें- आज मेरे बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला है जनता पर भरोसा है- सोमेश चंद्र सोरेन

TAGGED:

RANCHI
CM HEMANT SOREN
JMM LEADER SOMESH SOREN
नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन
SOMESH SOREN MET CM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.