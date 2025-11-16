सीएम से मिले घाटशिला विजेता सोमेश सोरेन, शिक्षा मंत्री बनाये जाने की चर्चा हुई तेज!
घाटशिला फतह कर सोमेश सोरेन ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की.
Published : November 16, 2025 at 6:13 PM IST
रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले सोमेश सोरेन ने आज रांची में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास जाकर सपरिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की और दोनों के प्रति आभार जताया.
राज्य के शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत रामदास सोरेन के असामयिक निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को महागठबंधन की ओर से झामुमो उम्मीदवार बनाया था. इस चुनाव में उनका मुकाबला कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन से था.
इस चुनाव में 2024 विधानसभा सीट से भी अधिक मतों से झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत हुई. जीत के बाद आज रविवार को सोमेश सोरेन अपनी मां और अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन के प्रति आभार जताया.
इस दौरान सोमेश सोरेन ने कहा कि वह कोल्हान में पार्टी को और धारदार बनाने के लिए दिन-रात एक कर देंगे. पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी उसका वह पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने सोमेश सोरेन को विधानसभा चुनाव में जीत की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी.
इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह विजय घाटशिला की जनता की आकांक्षाओं और विश्वास की जीत है. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन द्वारा जनहित में आरंभ किए गए कार्यों और अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनके पुत्र सोमेश सोरेन के कंधों पर है. मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि सोमेश सोरेन जनसेवा एवं विकास कार्यों की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे.
मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा तेज!
आज सोमेश सोरेन ने सपरिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की. सीएम द्वारा स्वर्गीय रामदास सोरेन के अधूरे कार्यों को पूरा करने की बात कहने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जल्द ही घाटशिला सीट जीतकर विधायक बनने जा रहे सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा और संभवतः उन्हें शिक्षा मंत्री ही बनाया जाए.
