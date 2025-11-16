ETV Bharat / state

सीएम से मिले घाटशिला विजेता सोमेश सोरेन, शिक्षा मंत्री बनाये जाने की चर्चा हुई तेज!

रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले सोमेश सोरेन ने आज रांची में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास जाकर सपरिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की और दोनों के प्रति आभार जताया.

राज्य के शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत रामदास सोरेन के असामयिक निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को महागठबंधन की ओर से झामुमो उम्मीदवार बनाया था. इस चुनाव में उनका मुकाबला कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन से था.

इस चुनाव में 2024 विधानसभा सीट से भी अधिक मतों से झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत हुई. जीत के बाद आज रविवार को सोमेश सोरेन अपनी मां और अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन के प्रति आभार जताया.

सीएम के साथ सोमेश सोरेन समेत अन्य (ETV Bharat)

इस दौरान सोमेश सोरेन ने कहा कि वह कोल्हान में पार्टी को और धारदार बनाने के लिए दिन-रात एक कर देंगे. पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी उसका वह पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने सोमेश सोरेन को विधानसभा चुनाव में जीत की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी.