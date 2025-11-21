सहकारी समिति चुनाव में जीत के बाद बिना अनुमति निकाला जुलूस, यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां

ETV Bharat / state

दौलतपुर में विजय जुलूस (Photo- ETV Bharat)
रुड़की: हरिद्वार जिले के दौलतपुर सहकारी समिति का चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए. निर्वाचन की घोषणा के बाद नव निर्वाचित अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दीं. उन्होंने बिना अनुमित जुलूस निकाल लिया.

बिना अनुमति निकाला जीत का जुलूस: हरिद्वार जिले में बहादराबाद थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव से लेकर बढ़ेडी राजपूतान तक बिना अनुमति निकाला गया जीत के जश्न का जुलूस लोगों के लिए परेशानी का सबब बना रहा. जुलूस में शामिल चौपहिया वाहनों के शीशों से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर शोर मचाया गया. जुलूस में शामिल वाहनों के काफिले ने यातयात नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया. साथ ही हूटर बजाते नेताओं ने गांव के बीचों-बीच मोटर साइकिलों की तेज ध्वनि की आवाज से ग्रामीणों को परेशान किया.

जुलूस निकालते विजयी प्रत्याशी (Video courtesy: locals)

सहकारी समिति के निर्वाचित अध्यक्ष ने निकाला जुलूस: बहादराबाद थाना क्षेत्र के दौलतपुर सहकारी समिति का चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद गुरुवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव भी सम्पन्न हो गया है. अध्यक्ष पद पर महिला गुलेराना और उपाध्यक्ष पद पर शोभाराम निर्विरोध चुने गए. जीत के जश्न में नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुलेराना के समर्थक इस कदर मदहोश हो गए कि उन्होंने दौलतपुर सहकारी समिति केंद्र से लेकर बढ़ेडी राजपूतान तक बिना अनुमति जुलूस निकाला.

हूटर बजाते निकला जुलूस: हद तो तब हो गई जब हूटर बजाते वाहनों के जूलूस को बाकायदा शो ऑफ करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल कर दी. लेकिन जिले और स्थानीय आला अधिकारियों को इसकी कोई भनक नहीं लग पाई. खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने और ध्वनि प्रदूषण करने वालों की वजह से हार्ट के मरीज और अन्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस-प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी, या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा.

पुलिस ने माना अनुमति नहीं मांगी गई थी: बहादराबाद थाना प्रभारी निरीक्षक अंकुर शर्मा का कहना है कि-

दौलतपुर से राजपूतान तक निकाले गए जुलूस की कोई अनुमति नहीं दी गई थी. वायरल वीडियो उनके संज्ञान में है. तहरीर मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
-अंकुर शर्मा, प्रभारी निरीक्षक, थाना बहादराबाद-

