मेरठ में दूल्हे और एटा में युवक के शव मिले, मिर्जापुर में कीचड़ में लिपटी मिली मासूम
यूपी में तीन शव मिलने से हड़कंप, अज्ञात की शिनाख्त में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:28 AM IST
मेरठ/एटा/मिर्जापुर: खरखौदा थाना क्षेत्र निकाह के 24 घंटे के अंदर ही दूल्हे का रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. उसका शव आम के बाग में एक पेड़ से लटका हुआ मिला था. पूरा मामला खरखौदा थाना क्षेत्र के उलधन गांव का है. 27 वर्षीय युवक यूनुस कुरैशी का निकाह मंगलवार को ही हुआ था. परिजनों का कहना है कि बुधवार सुबह नमाज पढ़ने के बात वह घर से बाहर गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. वहीं, एटा में युवक का शव मिला. मिर्जापुर में मासूम कीचड़ में लिपटी हुई मिली.
सीओ विश्व ज्योति राय ने बताया कि आम के बाग में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी. मृतक की पहचान यूनुस के रूम में हुई है, जो उलधन गांव का रहने वाला है. पुलिस हर बिंदु पर पड़ताल कर रही है.
एटा में जलेसर में पानी की टंकी के नीचे मिला युवक का शव: एटा के जलेसर थाना क्षेत्र के महानमई गांव के पास पानी की टंकी के नीचे एक युवक का शव संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 37 वर्षीय रवि पुत्र हरि सिंह के रूप में हुई है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. बताया जा रहा है कि रवि तीन दिन पहले साइकिल लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा.
सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है के मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी.
मिर्जापुर में नाले किनारे कीचड़ में लिपटी मिली मासूम: मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के सिकरा कला गांव में बुधवार को नाले के किनारे कीचड़ में सिसकती नवजात बच्ची फेंकी मिली हैं. कीचड़ में लिपटी और सिसकती मासूम को देखकर पूर्व प्रधान सोनू पाठक ने तत्काल 112 पर सूचना दिया. पीआरवी 112 टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी विन्ध्याचल थाने को देकर स्थानीय लोगों के इंसानियत की मदद से कीचड़ से निकालकर अस्पताल पहुंचाकर मासूम की जान बचाई.
किसी निर्दयी मां ने जन्म लेते ही कन्या को नाले के कीचड़ में फेंक दिया कि वह मर जाय, लेकिन वह जीवित अस्पताल पहुंच गई. गांव की रहने वाली रेखा देवी नवजात शिशु को पुलिस के साथ इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर सर्रोई ले गई. जहां डॉ. रत्नाकर मिश्रा ने नवजात शिशु का स्वास्थ्य परीक्षण किया. उन्होंने बताया कि शिशु की हालत ठीक नहीं होने पर बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.विंध्याचल थाना प्रभारी अजित सिंह ने बताया कि एक नवजात शिशु मिली है. 112 नम्बर पुलिस की मदद से मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.
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