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मेरठ में दूल्हे और एटा में युवक के शव मिले, मिर्जापुर में कीचड़ में लिपटी मिली मासूम

दूल्हे का आम के बाग में मिला में शव ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ/एटा/मिर्जापुर: खरखौदा थाना क्षेत्र निकाह के 24 घंटे के अंदर ही दूल्हे का रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. उसका शव आम के बाग में एक पेड़ से लटका हुआ मिला था. पूरा मामला खरखौदा थाना क्षेत्र के उलधन गांव का है. 27 वर्षीय युवक यूनुस कुरैशी का निकाह मंगलवार को ही हुआ था. परिजनों का कहना है कि बुधवार सुबह नमाज पढ़ने के बात वह घर से बाहर गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. वहीं, एटा में युवक का शव मिला. मिर्जापुर में मासूम कीचड़ में लिपटी हुई मिली.

सीओ विश्व ज्योति राय ने बताया कि आम के बाग में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी. मृतक की पहचान यूनुस के रूम में हुई है, जो उलधन गांव का रहने वाला है. पुलिस हर बिंदु पर पड़ताल कर रही है.