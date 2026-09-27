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भाजपा नेताओं ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात, प्रदेश प्रवक्ता बोले- बेहद प्रेरणादायक कार्यक्रम पूरे महीने रहता है इंतजार

प्रदेश कार्यालय में 'मन की बात' सुनते संदीप वर्मा और अन्य ( Etv Bharat )

रांची: सितंबर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 138 वें संस्करण में देशवासियों के साथ बात की. प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को नशे से दूर रहने की सीख दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर पर आक्रांताओं के हमले से लेकर आतंकवाद तक का जिक्र किया और कहा कि अब टेररिज्म पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है.