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भाजपा नेताओं ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात, प्रदेश प्रवक्ता बोले- बेहद प्रेरणादायक कार्यक्रम पूरे महीने रहता है इंतजार

'मन की बात' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

MANN KI BAAT PROGRAMME
प्रदेश कार्यालय में 'मन की बात' सुनते संदीप वर्मा और अन्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 2:35 PM IST

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रांची: सितंबर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 138 वें संस्करण में देशवासियों के साथ बात की. प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को नशे से दूर रहने की सीख दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर पर आक्रांताओं के हमले से लेकर आतंकवाद तक का जिक्र किया और कहा कि अब टेररिज्म पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है.

प्रधानमंत्री ने देश भर में हो रहे प्रयोगों का जिक्र किया

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंवला के उपयोग, स्वास्थ्य और पोषण में इसकी अहम भूमिका और देश के कई जिलों में आंवला को लेकर हो रहे स्वयं सहायता समूह के उत्कृष्ठ कार्यों का जिक्र किया. उन्होंने इस दौरान 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' योजना के तहत देशभर में हो रहे अनुपम प्रयोगों का भी जिक्र किया.

झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा का बयान (Etv Bharat)

आने वाले तीज-त्योहारों के लिए देशवासियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हो रही जनगणना कार्य को राष्ट्रीय दायित्व बताते हुए कहा कि सबको इस कार्य में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, उन्होंने कहा कि इस बार 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जनगणना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 02 अक्टूबर को जयंती है. मन की बात कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि स्वच्छता ही बापू को सच्ची श्रद्धाजंलि है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले दिनों के सभी तीज-त्योहारों के लिए देशवासियों को बधाई दी.

हर महीने रहता है मन की बात का इंतजारः संदीप वर्मा

झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने और अलग-अलग जगहों पर अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को स्क्रीन पर देखा. मन की बात कार्यक्रम को बेहद प्रेरणा और ऊर्जादायक बताते हुए प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि आज पीएम मोदी ने मन की बात में अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेता अशोक सिंघल की जयंती शताब्दी, सोमनाथ मंदिर, सुंदरवन में टाइगर की बढ़ती संख्या, युवाओं को नशे से दूर रखने की सीख, पोषण सहित कई महत्वपूर्ण विषयों को राष्ट्रवासियों के साथ साझा किया जो सभी के लिए प्रेरणादायक था.

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मन की बात का 138वां संस्करण
138TH EPISODE OF MANN KI BAAT
MANN KI BAAT PROGRAMME

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