MDSU परीक्षा की कॉपियां करवाई बच्चों से चेक, परीक्षक और दो रिश्तेदारों पर मामला दर्ज
बीए प्रथम वर्ष की कॉपियों से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद जांच में लापरवाही सामने आई, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है.
Published : January 28, 2026 at 7:11 PM IST
नागौर: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएसयू), अजमेर की मुख्य परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है. बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर (हिस्ट्री ऑफ इंडिया) विषय की 12 नवंबर को आयोजित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को बच्चों द्वारा जांचे जाने का एक वीडियो गत 15 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया. वीडियो के वायरल होते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया. अब एफआईआर दर्ज करवाई गई है.
रिपोर्ट में लापरवाही की पुष्टि: जांच कमेटी ने इस पूरे मामले की गहन पड़ताल की. जांच के दौरान नागौर जिले के बलदेव राम मिर्धा राजकीय कॉलेज के प्राचार्य हरसूख छरंग को कमेटी के समक्ष तलब किया गया. साथ ही संबंधित परीक्षक सुरेशचंद बेंधा को भी बयान देने के लिए बुलाया गया. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित तरीके से नहीं रखा गया था, जिसके चलते बच्चों को उन कॉपियों के साथ छेड़छाड़ करने का अवसर मिला. वीडियो में दिखाई गई लापरवाही की पुष्टि जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में की.
परीक्षक और 2 रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज: जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके तहत मिर्धा कॉलेज के प्राचार्य की ओर से नागौर कोतवाली थाने में परीक्षक सुरेशचंद बेंधा तथा उनके दो रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस ने सरकारी दस्तावेजों के साथ लापरवाही और परीक्षा की गोपनीयता भंग करने से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.