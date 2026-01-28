ETV Bharat / state

MDSU परीक्षा की कॉपियां करवाई बच्चों से चेक, परीक्षक और दो रिश्तेदारों पर मामला दर्ज

नागौर: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएसयू), अजमेर की मुख्य परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है. बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर (हिस्ट्री ऑफ इंडिया) विषय की 12 नवंबर को आयोजित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को बच्चों द्वारा जांचे जाने का एक वीडियो गत 15 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया. वीडियो के वायरल होते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया. अब एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

रिपोर्ट में लापरवाही की पुष्टि: जांच कमेटी ने इस पूरे मामले की गहन पड़ताल की. जांच के दौरान नागौर जिले के बलदेव राम मिर्धा राजकीय कॉलेज के प्राचार्य हरसूख छरंग को कमेटी के समक्ष तलब किया गया. साथ ही संबंधित परीक्षक सुरेशचंद बेंधा को भी बयान देने के लिए बुलाया गया. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित तरीके से नहीं रखा गया था, जिसके चलते बच्चों को उन कॉपियों के साथ छेड़छाड़ करने का अवसर मिला. वीडियो में दिखाई गई लापरवाही की पुष्टि जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में की.