ETV Bharat / state

CM धामी और महेंद्र भट्ट को प. बंगाल से आई 2027 की जीत की सुगंध, साझा की चुनाव प्रचार की यादें

सीएम धामी बोले- गंगोत्री से गंगासागर तक भगवा लहराया: मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं, जिनके सियासी जोड़ घटाव में कई तरह के मायने हैं. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन से पहले ही पश्चिम बंगाल की झालमुड़ी और रसगुल्ले खाए. उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद ये पहली बार इतिहास बना है, जब गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक देश भगवा हो गया है. उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तारीफ की और कहा कि वर्तमान अध्यक्ष के नेतृत्व कई चुनाव जीते हैं.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का उत्तराखंड में जश्न: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद इस जीत को भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर भुनाने में लग गई है. पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की जीत का जश्न वहां से हजारों किलोमीटर दूर उत्तराखंड में भी मनाया जा रहा है. चुनाव परिणाम के बाद उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में हुए भाजपा के जश्न में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अंदाज बता रहा था कि पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आत्मविश्वास से भरपूर है.

देहरादून: बीजेपी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतकर वहां की सत्ता हासिल कर ली है. सोमवार को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों में बीजेपी के बंपर जीत हासिल करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन चुनावी में गए अपने सभी कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई. सीएम धामी इस दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कॉन्फ़िडेंट नजर आए.

सीएम धामी ने भाजयुमो प्रदेश महामंत्री मुलायम सिंह की तारीफ की: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में उनकी सभी रैलियों को कोऑर्डिनेट करने वाले भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मुलायम सिंह रावत की तारीफ़ की. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्हें पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी रैलियों के आयोजन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था. ऐसी पारिस्थितियों में भी व्यवस्था बनाने पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का खूब उत्साह वर्धन किया. उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को इस जीत की बधाई दी.

सीएम धामी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद किया: सीएम धामी ने पश्चिम बंगाल की अब तक की कठिन स्मृतियों का स्मरण करते हुए कहा कि ये एक समय में ऐसा राज्य था, जहां वोट देने के लिए भी जान देनी पड़ती थी, लेकिन भाजपा ने वहां हालात सुधारे हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल में आसानी से ये जीत नहीं मिली है. कार्यकर्ताओं ने जहां मेहनत की तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी रहे, जिन्होंने अपनी जान का बलिदान भी दे दिया. सीएम धामी ने कहा कि आज ये उदाहरण बन गया है कि हर राज्य में जनता डबल इंजन की सरकार चाह रही है. उन्होंने इसे उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावी के सेमीफाइनल और 29 के फाइनल में प्रचंड जीत का एक स्पष्ट संकेत बताया.

सीएम से मिली तारीफ तो गदगद हुए युवा मोर्चा महामंत्री: पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक काम करने वाले और मुख्यालयों की रैलियों के कोऑर्डिनेटर मुलायम सिंह रावत मुख्यमंत्री से तारीफ सुनने बाद काफ़ी ख़ुश नज़र आए. उन्होंने अपने पश्चिम बंगाल के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि वो 16 मार्च को उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की बाली और शिवपुर विधानसभा सीट में अपने 17 युवा मोर्चा के लोगों के साथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे.

मुलायम सिंह की पश्चिम बंगाल में लगी थी चुनाव ड्यूटी: दिलचस्प बात ये है कि बाली सीट पर भाजपा के संजय सिंह और शिवपुर सीट पर वहां के प्रसिद्ध स्थानीय कलाकार रुद्रनीलघोष चुनाव जीते हैं. मुलायम रावत ने बताया कि जब वह पश्चिम बंगाल गए थे तो जिस जिले में उनकी ड्यूटी लगी थी, वहां पर भाजपा जिला युवा मोर्चा की टीम गठित नहीं थी. केवल पदाधिकारी घोषित किए गए थे. उन्होंने जा कर सबसे पहले यहां की जिला मोर्चा की टीम बनाई. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर 12 रैलियां की थी और इन सभी रैलियों के कोऑर्डिनेटर मुलायम सिंह रावत ही थे. उन्होंने ही सभी चुनौतियों के बीच सारी व्यवस्थाएं की.

महेंद्र भट्ट का ऐलान तीन दिन तक होगा जश्न: वहीं ईटीवी भारत से ख़ास बातचीत करते हुए उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा के लिए ये जीत बेहद उत्साहवर्धक जीत है. एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है. लंबे समय से कार्यकर्ता बंगाल के अंदर संघर्ष कर रहे थे. जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम कर रही थी, तुष्टिकरण की जो गंदी राजनीति वहां हो रही थी और उसी वजह से आज पूरे देश में जीत का जश्न है. देश के तीन राज्यों में NDA ने सरकार बनाई है. उन्होंने कहा कि अब ये जीत का सिलसिला लगातार कायम रहेगा. 2027 में भी इसी तरह से भाजपा प्रचंड लहर से आगे बढ़ेगी. इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प. बंगाल की इस जीत का उत्तराखंड में अगले तीन दिन तक जश्न मनाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में पश्चिम बंगाल की जीत का जश्न, देहरादून में CM धामी ने कार्यकर्ताओं को खिलाई झालमुड़ी