UPSC में मिली सफलता.. तो पहली सैलरी से अपने स्कूल को दिया 50 हजार, बेगूसराय की बेटी स्मृति ने पेश की मिसाल
बेगूसराय की स्मृति कुमारी ने पहली तनख्वाह से अपने मोहनपुर मध्य विद्यालय को 50 हजार रुपये दान दिए. स्मृति पढ़कर UPSC अनुवादक बनीं. रिपोर्ट-नीलेश कुमार
Published : September 10, 2026 at 2:54 PM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय की बेटी स्मृति कुमारी ने अपनी पहली नौकरी की पहली कमाई में से 50 हजार रुपये अपने प्रारंभिक विद्यालय को दान देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है. मोहनपुर मध्य विद्यालय, जहां उन्होंने ककहरा सीखा और सपनों को उड़ान दी, उसी संस्था के विकास के लिए उन्होंने यह योगदान दिया. स्मृति वर्तमान में भारत सरकार के एक मंत्रालय में अनुवादक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं.
50 हजार का चेक प्रधानाध्यापक को सौंपा
स्मृति के पिता संतोष सिंह ने विद्यालय पहुंचकर 50 हजार रुपये का चेक प्रधानाध्यापक विनय कुमार को सौंपा. चेक को विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में जमा करा दिया गया है. प्रधानाध्यापक ने कहा कि यह कदम अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है.
“स्मृति ने जिस तरह अपने विद्यालय को याद किया और प्रथम वेतन से 50 हजार रुपये विद्यालय के विकास के लिए दिए, यह दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है.”-विनय कुमार, प्रधानाध्यापक
विद्यालय और प्रारंभिक शिक्षा
तस्वीरें बेगूसराय सदर प्रखंड के मोहनपुर मध्य विद्यालय की हैं, जहां किसान परिवार की बेटी स्मृति कुमारी ने कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई पूरी की. वर्ष 2012 में आठवीं कक्षा पास करने के साथ उन्होंने राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में भी सफलता हासिल की. यही वह स्थान था जहां सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखे गए.
उच्च शिक्षा का सफर
स्मृति ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से स्नातकोत्तर और फिर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. छात्रवृत्ति से लेकर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक का यह सफर उनकी निरंतर मेहनत का प्रमाण है. संसाधनों की कमी ने कभी उनकी पढ़ाई नहीं रोकी.
सरकारी नौकरी और सफलता
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनुवादक पदाधिकारी परीक्षा 2024 में सफलता हासिल करने के बाद स्मृति भारत सरकार के मंत्रालय में अनुवादक के पद पर कार्यरत हैं. वे अभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी जारी रखे हुए हैं. सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने अपने शुरुआती विद्यालय को नहीं भुलाया.
किसान परिवार से हैं स्मृति
स्मृति के पिता संतोष सिंह एक साधारण किसान हैं. परिवार किसी संपन्न पृष्ठभूमि से नहीं आता. सीमित साधनों के बीच बेटी ने अपनी मेहनत से देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता पाई. उन्होंने पहले से ही मन बना लिया था कि नौकरी लगने पर पहली कमाई का महत्वपूर्ण हिस्सा स्कूल को देंगे.
प्रेरणा और स्थानीय सराहना
इलाके में स्मृति के इस योगदान की खूब प्रशंसा हो रही है. जिला परिषद सदस्य, पूर्व मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इसे जड़ों से जुड़े रहने का सुंदर उदाहरण बताया. यह कहानी सफलता, संस्कार और कृतज्ञता की है, जो सैकड़ों बच्चों को संदेश देती है कि जिस मिट्टी ने आगे बढ़ाया, उसे कभी मत भूलिए.
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