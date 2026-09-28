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मुआवजा नहीं मिला तो जमीन मालिकों ने रोका एप्रोच पथ का निर्माण, दो साल बाद भी पुल अधूरा

मोतिहारी का यह पुल 2 साल से एप्रोच पथ के अभाव में अधूरा है, क्योंकि सरकार ने जमीन मालिक को मुआवजा नहीं दिया. रिपोर्ट-रोहित राज

Motihari Civic Issue
अधूरा एप्रोच पथ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 7:29 PM IST

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मोतिहारी: सरकार और प्रशासन की लापरवाही देखिए, पुल का निर्माण तो हो गया, लेकिन जिस जमीन पर पुल बना, उसके मालिक को मुआवजे का भुगतान नहीं हो पाया. नतीजा यह है कि पिछले दो साल से यह पुल लोगों के लिए किसी काम का नहीं है. जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के कारण मालिक ने पुल के लिए एप्रोच पथ का निर्माण रोक दिया. निर्माण कार्य रुकने के बाद ठेकेदार भी अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर चला गया. तब से यह पुल लोगों के लिए संकट बना है.

4 साल पहले शुरू हुआ था निर्माण

यह पुल मोतिहारी जिले के बंजरिया प्रखंड में है, जो चैलाहां-फुलवार मुख्य मार्ग में बुढ़वा नासी यानी बुढ़वा सोती नदी पर बना है. यह सड़क आगे चलकर रामगढ़वा और रक्सौल हाईवे से जुड़ती है. इस पुल का निर्माण साल 2022 में करोड़ों रुपये की लागत शुरू हुआ था. दो साल बाद 2024 में पुल का निर्माण तो पूरा हो गया, लेकिन पिछले दो साल से लोग पुल पर चढ़ने के लिए एप्रोच पथ का इंतजार कर रहे हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

बाढ़ में बढ़ जाती समस्या

स्थानीय मो. कयामुद्दीन बताते हैं कि इस पुल से होकर रात में आने में काफी समस्या होती है. अभी बाढ़ का समय है, बाढ़ आने के बाद क्या होगा, इसकी चिंता सता रही है. इस पुल के निर्माण में जो ठेकेदार लगे हुए थे, वे लोग पैसा लेकर भाग गए. पुल निर्माण हुए तीन साल हो गए, लेकिन अभी तक एप्रोच पथ नहीं बना.

अस्पताल पहुंचना मुश्किल

सरकार और स्थानीय प्रशासन की गलती है. इनके कारण लोग परेशानी झेल रहे हैं. आवागमन में परेशानी होती है. बाढ़ आने के बाद काफी परेशानी होती है. अगर कोई बीमार पड़ गया तो लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे. मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना भी चुनौती बन गया है. आपात स्थिति में चार पहिया वाहन या एंबुलेंस के पहुंचने में भी परेशानी हो सकती है. किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने में भी अतिरिक्त समय और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

"यहां लोग सिर्फ वैशाख यानी अप्रैल से मई के बीच आ जा सकते हैं. इसके बाद बारिश और फिर बाढ़ के कारण पुल के चारों ओर पानी भर जाता है. एप्रोच पथ नहीं होने से ऐसे समय में गाड़ी चढ़ाने या पैदल पुल पर जाने में खतरा रहता है." - मो. कयामुद्दीन, स्थानीय

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

इन गांव के लोगों को परेशानी

एप्रोच पथ नहीं बनने और डायवर्शन के क्षतिग्रस्त होने से बुढ़वा, सुखिडीह, चिचुरहिया, बेलाडीह, फुलवार, रोहिनिया, कुकुरजरी, चित्तहां, सेमरहिया, गम्हरिया, बकुलहरा और गौरिया समेत कई गांवों के लोगों को परेशानी होती है. ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं स्कूल जाते हैं. जिस कारण हादसे का डर बना रहता है.

बाढ़ आयी गयी तो आवागमन बंद

स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां से रक्सौल तक के लोग इसी पुल से आवागमन करते हैं. इसलिए करीब एक करोड़ की आबादी प्रभावित होती है. पुल निर्माण का डेढ़ से दो साल हो गया, लेकिन आज भी लोग नदी होकर आते-जाते हैं. आज अगर बाढ़ आ जाए तो यह जुगाड़ से बनी सड़क जलमग्न हो जाएगी. आवाजाही बंद हो जाएगी.

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अधूरा पुल का एप्रोच पथ (ETV Bharat)

काम रुका तो रुका ही रह गया

बंजरिया प्रखंड के जटवा निवासी अलतमस आलम कहते हैं कि दो साल पहले पुल का निर्माण हो गया था. उसके बाद से इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया. एप्रोच पथ का निर्माण नहीं किया गया. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान काम को रोक दिया गया था. रिजल्ट के बाद सुगौली से राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता विधायक बने, इसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया.

रात में होते हैं हादसे

पुल के दोनों तरफ करीब चार से पांच फीट चौड़े कच्चे रास्ते से लोग किसी तरह आवाजाही कर रहे हैं. इस रास्ते पर थोड़ी सी भी चूक होने पर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है. रात के समय अगर दो गाड़ियां एक साथ आ जाएं, तो दोनों नीचे खाई में चली जाएंगी. बाहर के लोगों को अंदाजा भी नहीं रहता है कि पुल में एप्रोच पथ नहीं है. इसलिए कई बार हादसे हो चुके हैं.

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अधूरा एप्रोच पथ (ETV Bharat)

"प्रशासन से अपील है कि अगर पुल के लिए एप्रोच पथ का निर्माण नहीं हो पाया है तो बैरिकेडिंग लगा दे कि इस होकर लोग आना-जाना नहीं करेंगे." -अलतमस आलम, जटवा निवासी

क्यों रूप गया निर्माण

स्थानीय राजन शाह ने बताया कि पुल निर्माण के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया था, लेकिन दो जमीन मालिकों को मुआवजा नहीं मिला. इसलिए जमीन मालिकों ने निर्माण कार्य रोक दिया. इसके बाद ठेकेदार अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर भाग गया. राजन शाह बताते हैं कि एक बार ऑटो पुल से उतरते समय नदी में गिर गया था. ऑटो सवार सभी लोग नदी के पानी में डूबने लगे थे.

"किसी तरह उन लोगों की जान बची थी. इसके बाद लोगों ने अपनी मेहनत से जुगाड़ एप्रोच पथ बनवाया, लेकिन यह पूरी तरह ठीक नहीं है. सरकार और प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है." -राजन शाह, स्थानीय

आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से कई बार मामले का समाधान कर एप्रोच पथ का निर्माण शुरू कराने की मांग की है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे. अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान कब तक करता है.

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पुल से जुड़ी सड़क (ETV Bharat)

क्या कहते हैं पदाधिकारी?

इस पूरे मामले में जब ईटीवी भारत ने निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट इंजीनियर से बात की तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि जमीन मालिक को मुआवजा नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया. जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, वे लोग निर्माण नहीं होने दे रहे हैं. इसलिए काम रोक दिया गया है.

"अप्रोच पथ में जिस व्यक्ति की जमीन पड़ रही है, उनकी जमीन का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है. जिसके कारण एप्रोच पथ बनाने में परेशानी हो रही है. लोग निर्माण नहीं करने दे रहे हैं." -कृष्ण कुमार, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर

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