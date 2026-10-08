दो साल का इंतजार खत्म, चंडीगढ़ PGI में हिमाचल के पुलिसकर्मी को मिला नया जीवन, सफल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मिली छुट्टी
चंडीगढ़ PGI में हिमाचल पुलिसकर्मी राकेश का दो साल बाद डोनर मिलने पर लिवर का सफल ट्रांसप्लांट हुआ.
Published : October 8, 2026 at 9:14 AM IST
चंडीगढ़: करीब दो वर्षों तक लिवर का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश पुलिस के कर्मचारी राकेश को पीजीआईएमईआर में सफल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद नई जिंदगी मिली है. मृत दाता से मिले लिवर का सफल प्रत्यारोपण होने के बाद उनकी हालत स्थिर रही. स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. लंबे इंतजार के बाद अब राकेश अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन की ओर लौटने की उम्मीद कर रहे हैं.
दो साल बाद मिली नई उम्मीद: दरअसल, राकेश करीब दो वर्षों से लिवर प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त अंग मिलने का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान उनका इलाज जारी रहा और परिवार को उम्मीद थी कि किसी दिन उनके लिए उपयुक्त लिवर उपलब्ध होगा. आखिरकार मृत दाता से प्राप्त लिवर उनके लिए उपयुक्त पाया गया और पीजीआईएमईआर में ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई.
जनरल सर्जरी और हेपेटोलॉजी टीम ने संभाली जिम्मेदारी: राकेश का लिवर ट्रांसप्लांट पीजीआईएमईआर के जनरल सर्जरी विभाग और हेपेटोलॉजी विभाग की संयुक्त टीम ने किया. पूरी प्रक्रिया प्रोफेसर एल. कमान, डॉ. सुनील तनेजा और डॉ. स्वप्नेश साहू के मार्गदर्शन में हुई. ट्रांसप्लांट के दौरान अस्पताल के विभिन्न विशेषज्ञों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
डोनर परिवार के फैसले ने दिया जीवन: राकेश की कहानी यह भी दिखाती है कि मृत अंगदान किसी दूसरे परिवार के लिए जीवन की नई शुरुआत बन सकता है. एक परिवार के लिए बेहद कठिन और दुख की घड़ी में लिया गया अंगदान का निर्णय किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन जीने का अवसर देता है. राकेश के मामले में भी दाता परिवार के इसी फैसले से उन्हें नया जीवन मिल सका.
राकेश ने जताया डोनर परिवार का आभार: अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राकेश ने दाता परिवार के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि, "करीब दो साल के इंतजार के बाद मुझे नया जीवन मिलने का अवसर मिला है. इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. जिस परिवार ने अपने किसी करीबी को खोने के दुख के बीच किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन देने का फैसला किया, उसकी उदारता को मैं हमेशा याद रखूंगा."
डॉक्टरों ने दाता परिवार को दिया श्रेय: पीजीआईएमईआर के जनरल सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो. एल. कमान ने सफल ट्रांसप्लांट और राकेश की रिकवरी को पूरी टीम के लिए खुशी का मौका बताया. उन्होंने कहा कि, "हर सफल अंग प्रत्यारोपण के पीछे एक ऐसा परिवार होता है, जो अपने सबसे कठिन समय में भी अंगदान जैसा निर्णय लेता है." उन्होंने दाता परिवार के साहस और उदारता के प्रति आभार जताया और उम्मीद जताई कि यह मामला मृत अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा.
समय पर अंगदान का महत्व: वहीं, डॉ. स्वप्नेश साहू ने कहा कि, "राकेश का सफर उपयुक्त अंग के इंतजार से लेकर सफल प्रत्यारोपण तक पहुंचा है. यह समय पर अंगदान और ट्रांसप्लांट के बाद बेहतर देखभाल के महत्व को दर्शाता है. राकेश के स्वस्थ होने की खुशी है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा श्रेय उस दाता परिवार को जाता है, जिसके निस्वार्थ फैसले से दूसरे व्यक्ति को जीवन मिल सका."
अब परिवार के साथ लौटेंगे राकेश: हिमाचल प्रदेश पुलिस में रहते हुए राकेश ने अपने पेशेवर जीवन का बड़ा हिस्सा समाज की सेवा में बिताया है. सफल उपचार के बाद अब वह अपने परिवार के पास लौट चुके हैं. करीब दो साल के इंतजार के बाद मिली इस नई जिंदगी के साथ राकेश सामान्य जीवन में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं. उनका मामला अंगदान की अहमियत और एक परिवार के संवेदनशील फैसले से मिलने वाले जीवन के अवसर की मिसाल भी बन गया है.
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