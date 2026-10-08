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दो साल का इंतजार खत्म, चंडीगढ़ PGI में हिमाचल के पुलिसकर्मी को मिला नया जीवन, सफल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मिली छुट्टी

चंडीगढ़ PGI में हिमाचल के पुलिसकर्मी को मिला नया जीवन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: करीब दो वर्षों तक लिवर का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश पुलिस के कर्मचारी राकेश को पीजीआईएमईआर में सफल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद नई जिंदगी मिली है. मृत दाता से मिले लिवर का सफल प्रत्यारोपण होने के बाद उनकी हालत स्थिर रही. स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. लंबे इंतजार के बाद अब राकेश अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन की ओर लौटने की उम्मीद कर रहे हैं.

दो साल बाद मिली नई उम्मीद: दरअसल, राकेश करीब दो वर्षों से लिवर प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त अंग मिलने का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान उनका इलाज जारी रहा और परिवार को उम्मीद थी कि किसी दिन उनके लिए उपयुक्त लिवर उपलब्ध होगा. आखिरकार मृत दाता से प्राप्त लिवर उनके लिए उपयुक्त पाया गया और पीजीआईएमईआर में ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई.

जनरल सर्जरी और हेपेटोलॉजी टीम ने संभाली जिम्मेदारी: राकेश का लिवर ट्रांसप्लांट पीजीआईएमईआर के जनरल सर्जरी विभाग और हेपेटोलॉजी विभाग की संयुक्त टीम ने किया. पूरी प्रक्रिया प्रोफेसर एल. कमान, डॉ. सुनील तनेजा और डॉ. स्वप्नेश साहू के मार्गदर्शन में हुई. ट्रांसप्लांट के दौरान अस्पताल के विभिन्न विशेषज्ञों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. डोनर परिवार के फैसले ने दिया जीवन: राकेश की कहानी यह भी दिखाती है कि मृत अंगदान किसी दूसरे परिवार के लिए जीवन की नई शुरुआत बन सकता है. एक परिवार के लिए बेहद कठिन और दुख की घड़ी में लिया गया अंगदान का निर्णय किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन जीने का अवसर देता है. राकेश के मामले में भी दाता परिवार के इसी फैसले से उन्हें नया जीवन मिल सका. राकेश ने जताया डोनर परिवार का आभार: अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राकेश ने दाता परिवार के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि, "करीब दो साल के इंतजार के बाद मुझे नया जीवन मिलने का अवसर मिला है. इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. जिस परिवार ने अपने किसी करीबी को खोने के दुख के बीच किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन देने का फैसला किया, उसकी उदारता को मैं हमेशा याद रखूंगा."