दो दिन की राहत के बाद फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा, AQI, 450 के करीब, फॉग की वजह से विजिबिलिटी भी कम

ज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 पार : जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह तस्वीर है ओखला फेज 1 स्थित मां आनंदमयी मार्ग कि जहां आज 19 दिसंबर शुक्रवार सुबह 7:00 बजे सड़क पर कुहासा और स्मॉग है जिसकी वजह से सड़क पर विजिबिलिटी कम हो गई है लेकिन वायु गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब है.आज ठंडी तेज हवाएं भी चल रही है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. वही दूसरी तरफ लगातार पॉल्यूशन का स्तर गंभीर स्थिति में बना हुआ है . जिसकी वजह से दिल्ली गैस चैंबर बन गई है जहां पॉल्यूशन की वजह से बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. आज 19 दिसंबर शुक्रवार के दिन सुबह 7:00 बजे सड़कों पर स्मॉग और फॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है तो वही एक्यूआई भी बढ़कर 450 हो गया.

लोगों को झेलनी पड़ रही दोहरी मार : इस दौरान जब सुबह राहगीरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे बुलंदशहर से आए हैं दिल्ली जब पहुंचे हैं तो सड़कों पर पॉल्यूशन की वजह से फाग और स्मॉग दोनों दिखाई दे रहा है. लोगों ने ये भी कहा कि दिल्ली में हवा बेहद खराब है आंखों में जलन,सांस लेने में दिक्कतें, सर में दर्द हो रहा है दिल्ली में सरकार को बढ़ते पॉल्यूशन पर सोचना चाहिए क्योंकि हम लोग बाहर से आए हैं और यहां पॉल्यूशन देखकर मन घबरा रहा है.

ठंड के साथ कोहरा भी खतरनाक ! (ETV BHARAT)

ग्रैप 4 लागू होने के बाद भी पाबंदियों को नहीं हो रहा पालन:दिल्ली सरकार के द्वारा ग्रेप 4 तो लागू कर दिया गया है लेकिन उसकी पाबंदियां धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है. दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कार्य पर रोक लगाने के बाद भी अवैध कंस्ट्रक्शन का कार्य लगातार हो रहा है. कई जगह पर जाम की भीषण समस्या से लोग जूझते दिखाई देते हैं. वैसे में लोगों का ईंधन खपत होता है और उसकी वजह से पाल्यूशन का स्तर भी बढ़ता है.

'सरकार को इस पर और ज्यादा कठोर निर्णय लेने की जरूरत': स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि दिल्ली में गाड़ियों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देख कर ही तेल दिया जा रहा है इसलिए दिल्ली में ट्रैफिक से हो रहे पॉल्यूशन में सुधार देखने को मिल रहा है. वही जगह-जगह पर एयर प्यूरीफायर लगाया जाना चाहिए ताकि दिल्ली में हवा को शुद्ध किया जा सके क्योंकि एक एयर प्यूरीफायर 300 मीटर के दायरे में हवा को शुद्ध रखता है.

