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'कैसे पढ़ेंगे बच्चे, अनमोल सर का ट्रांसफर रोक दीजिए', अभिभावकों की अररिया DM से गुहार

अररिया में शिक्षक के ट्रांसफर होने पर दर्जनों अभिभावकों ने जिलाधिकारी से फिर से उसी विद्यालय में शिक्षक की पदस्थापना की मांग की. पढ़ें खबर-

TRANSFER OF TEACHER IN ARARIA
अररिया में मध्य विद्यालय कुपाड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 21, 2026 at 11:10 AM IST

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अररिया: बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत कुपाड़ी गांव के दर्जनों अभिभावकों ने जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचकर मध्य विद्यालय कुपाड़ी में कार्यरत शिक्षक अनमोल कुमार के स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाई. अभिभावकों के दिए गए आवेदन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया के अधीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जारी अनमोल कुमार के स्थानांतरण का विरोध किया.

दर्जनों अभिभावकों में आक्रोश: इस फैसले से पूरे गांव में चिंता और आक्रोश फैल गया है. आवेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में वीरेंद्र यादव, धीरेंद्र यादव, रीता देवी, ममता देवी सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल हैं. अभिभावकों ने कहा कि इस स्थानांतरण से स्थानीय शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी.

अनमोल सर का ट्रांसफर रोक दीजिए (ETV Bharat)

स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी: अभिभावकों ने बताया कि मध्य विद्यालय कुपाड़ी में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन वर्तमान में मात्र 4 शिक्षक कार्यरत हैं. इनमें से एक प्रधानाध्यापक के कार्य में लगा रहता है, जिससे पढ़ाई के लिए केवल 3 शिक्षक ही उपलब्ध हैं.

"मध्य विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है. ऐसे में एक योग्य शिक्षक के जाने से स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी और बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होगी."-अभिभावक

अनमोल कुमार की तारीफ: अभिभावकों ने बताया कि अनमोल कुमार एक मेहनती, ईमानदार और समयनिष्ठ शिक्षक हैं. वे नियमित रूप से विद्यालय संचालित करते थे और सभी विषयों की पढ़ाई समय-सारणी के अनुसार करवाते थे.

"आज तक उनके खिलाफ किसी अभिभावक ने कोई शिकायत नहीं की है. बिना किसी कारण या शिकायत के उनका स्थानांतरण बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है."-अभिभावक

TRANSFER OF TEACHER IN ARARIA
दर्जनों अभिभावकों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार (ETV Bharat)

पिछला निलंबन और नया ट्रांसफर: करीब एक वर्ष पूर्व उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुपाड़ी के विशिष्ट शिक्षक अनमोल कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निलंबित कर दिया था. शिक्षक अनमोल पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रहते अनियमितता का आरोप लगा था. निलंबन के बाद उन्हें फारबिसगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में योगदान देने का आदेश दिया गया था. निलंबन मुक्त होने के बाद विभाग ने उनका ट्रांसफर सिकटी प्रखंड कर दिया, जिससे अभिभावक नाराज हैं.

शिक्षा अधिकार अधिनियम का हवाला: अभिभावकों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था जरूरी है, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह संभव नहीं हो पा रहा है. उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की कि अनमोल कुमार का स्थानांतरण रद्द कर उन्हें कुपाड़ी मध्य विद्यालय में ही बनाए रखा जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके. यह मामला स्थानीय स्तर पर काफी संवेदनशील बन गया है.

TRANSFER OF TEACHER IN ARARIA
शिक्षक के पदस्थापना की मांग (ETV Bharat)

जनता दरबार में 38 मामलों की सुनवाई: अररिया स्थित परमान सभागार में जिलाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया. इस दौरान कुल 38 शिकायतों की सुनवाई की गई और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए. शिक्षा से जुड़े मामले में वीरेंद्र यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने मध्य विद्यालय कुपाड़ी के शिक्षक अनमोल कुमार को पुन उसी विद्यालय में पदस्थापित करने की मांग की.

"सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है."- विनोद दूहन, जिलाधिकारी, अररिया

TRANSFER OF TEACHER IN ARARIA
डीएम ने दिया आदेश (ETV Bharat)

डीएम का निर्देश: जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित व पारदर्शी समाधान करना है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ग्रामीण अब डीएम के निर्देश पर होने वाली जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.

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