'बेटे को जैसे संसार मिल गया'.. 3 साल पहले UP में बिछड़ी मां बिहार में मिली
रक्सौल में फिर जुड़ी मां-बेटे की डोर, तीन साल बाद हुई मुलाकात, आंखों से छलक पड़े खुशी के आंसू. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : October 8, 2026 at 5:13 PM IST
मोतिहारी : मां से बिछड़ने का दर्द और वर्षों तक उनकी तलाश थी यह इंतजार कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा उस पल से लगाया जा सकता है, जब तीन साल बाद एक बेटे ने अपनी मां को सामने देखा. रक्सौल में कुछ ऐसा ही भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां 65 वर्षीय ज्ञानती देवी अपने बेटे अनिल कुमार से मिलीं. मां को देखते ही बेटे की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े.
गोरखपुर स्टेशन पर बिछड़ गई थीं
बताया गया कि ज्ञानती देवी करीब तीन वर्ष पहले गोरखपुर स्टेशन पर अपने परिवार से बिछड़ गई थीं. इसके बाद वह भटकते हुए रक्सौल पहुंच गईं. उस समय उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी. उन्हें रेस्क्यू कर माहेर ममता निवास लाया गया, जहां उनकी देखभाल और उपचार शुरू किया गया.
ममता निवास में लगातार देखभाल और इलाज के बाद ज्ञानती देवी की स्थिति में सुधार हुआ. धीरे-धीरे उन्होंने अपने परिवार और गांव से जुड़ी जानकारी साझा करनी शुरू की. इसके बाद उनके परिजनों की तलाश शुरू की गई. प्रयास रंग लाया और उनके बेटे अनिल कुमार का पता लगाया गया.
कासगंज से अनिल कुमार रक्सौल पहुंचे
मां के रक्सौल में होने की जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के कासगंज से अनिल कुमार रक्सौल पहुंचे. लंबे इंतजार के बाद जब उन्होंने अपनी मां को सामने देखा तो भावुक हो गए. अनिल ने कहा कि मां से मिलकर ऐसा लगा, जैसे उन्हें पूरा संसार मिल गया हो.
''ज्ञानती देवी की देखभाल के दौरान उनकी स्थिति में सुधार हुआ. परिवार की जानकारी मिलने के बाद संपर्क किया गया और रक्सौल थाना की एसआई जेबा प्रवीण की मौजूदगी में ज्ञानती देवी को उनके पुत्र अनिल कुमार को सौंप दिया गया.''- बीरेंद्र कुमार, प्रबंधक, माहेर
भटकते लोगों का बनें सहारा
दरअसल, शहर और गांव की सड़कों पर भटकते आश्रयविहीन लोगों को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन कई संवेदनशील लोग ऐसे भी हैं, जो इनकी सूचना पुलिस या सामाजिक संस्थाओं को देते हैं. इसके बाद रेस्क्यू कर जरूरतमंद लोगों को ममता निवास पहुंचाया जाता है.
ममता निवास में फिलहाल तीन दर्जन से अधिक आश्रयविहीन लोग रह रहे हैं. इनमें मानसिक रोग और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं. यहां रहने वालों को उपचार, भोजन और देखभाल उपलब्ध कराई जाती है. स्वास्थ्य में सुधार के बाद जब वे अपने परिवार की जानकारी देने लगते हैं, तो पुलिस और सामाजिक संस्थाओं की मदद से उनके अपनों की तलाश की जाती है.
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