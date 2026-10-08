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'बेटे को जैसे संसार मिल गया'.. 3 साल पहले UP में बिछड़ी मां बिहार में मिली

बेटे-बहू के साथ ज्ञानती देवी ( ETV Bharat )

मोतिहारी : मां से बिछड़ने का दर्द और वर्षों तक उनकी तलाश थी यह इंतजार कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा उस पल से लगाया जा सकता है, जब तीन साल बाद एक बेटे ने अपनी मां को सामने देखा. रक्सौल में कुछ ऐसा ही भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां 65 वर्षीय ज्ञानती देवी अपने बेटे अनिल कुमार से मिलीं. मां को देखते ही बेटे की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े.

गोरखपुर स्टेशन पर बिछड़ गई थीं