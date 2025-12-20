ETV Bharat / state

3 दशकों का इंतजार खत्म! सिविल अस्पताल तीसा में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू, एक लाख की आबादी होगी लाभान्वित

चंबा: हिमाचल प्रदेश में आज भी कई जिलों के अस्पतालों में मरीजों को डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे और मेडिकल जांच की सुविधा नहीं मिल पाती है. चंबा जिले के तीसा नागरिक अस्पताल का भी हाल कुछ ऐसा ही था. जहां तीन दशकों से गर्भवती महिलाएं और मरीजों का अल्ट्रासाउंड नहीं होता था. इसके लिए उन्हें 95 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ता था, लेकिन अब यहां के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है. क्योंकि यहां अल्ट्रासाउंड की सुविधा की शुरुआत हो चुकी है.

चुराह विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र नागरिक अस्पताल तीसा में अल्ट्रासाउंड की सुविधा आखिरकार मिलना शुरू हो गई. अल्ट्रासाउंड करने वाली डॉ. पद्मा ने तीसा अस्पताल में ज्वाइन किया है. खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ ऋषि पुरी ने सील बंद अल्ट्रासाउंड मशीन को खोला. जिसके बाद से मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू हो गई, जिसके चलते यहां की एक लाख की आबादी को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा.

सिविल अस्पताल तीसा में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू (ETV Bharat)

अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों का जाना पड़ता था चंबा

गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से तीसा नागरिक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी. तीन दशकों से अल्ट्रासाउंड की सुविधा को लेकर लोग मांग कर रहे थे, लेकिन कभी इस मांग को पूरा नहीं किया गया. जिसके चलते यहां की गर्भवती और बीमार लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए करीब 90 से 95 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ता था, ऐसे में मरीज और तीमारदारों का पैसा और समय दोनों बर्बाद होता था. वहीं, अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलने से मरीजों को राहत होगी. फिलहाल अल्ट्रासाउंड की सुविधा सिर्फ गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी.

बीएमओ डॉ. ऋषि पुरी की मेहनत लाई रंग