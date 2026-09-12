अजमेर में भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की, पार्टी नेता बोले- पिकनिक पर जा रहे
पार्षदों की क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए दोनों दलों ने बाड़ेबंदी कर दी. भाजपा ने इसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया, कांग्रेस ने पिकनिक बताया.
Published : September 12, 2026 at 3:23 PM IST
अजमेर: अजमेर नगर निगम के मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर दी है. कांग्रेस के सभी 78 उम्मीदवारों को दो बसों में बैठाकर पुष्कर ले जाया गया है. इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी के 79 उम्मीदवारों को भी पुष्कर में स्थित एक निजी रिसोर्ट में ले जाया गया था.
अजमेर नगर निगम में 80 वार्ड है. मतदान के बाद दोनों ही दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. मेयर चुनाव में पार्षदों की क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए भाजपा व कांग्रेस ने बाड़ेबंदी की तैयारी कर रखी थी. शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल ने कांग्रेस के 77 और एक कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को दोपहर 1 बजे कार्यालय बुला लिया. उम्मीदवारों के साथ बैठक में मतगणना को लेकर चर्चा हुई. उसके बाद सभी कांग्रेस उम्मीदवारों को दो बसों में बैठाकर पुष्कर में स्थित एक रिसॉर्ट में भेजा गया.
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कांग्रेस उम्मीदवारों की पिकनिक: कांग्रेस शहर अध्यक्ष डॉ. जयपाल का कहना था कि बीजेपी ने रात को ही अपने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर दी, इसलिए कांग्रेस को भी अपने कार्यकर्ताओं की बाड़ेबंदी करनी पड़ी. सभी कांग्रेसी उम्मीदवारों को पिकनिक के लिए ले जाया जा रहा है, जहां इनमें आपसी सौहार्द बढ़ेगा और चुनाव की थकान से उन्हें मानसिक और शारीरिक राहत मिलेगी. डॉ. जयपाल ने दावा किया कि 80 में से 65 सीटें कांग्रेस जीतेगी. उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन पांच सदस्यीय कमेटी निर्दलीय जीते हुए उम्मीदवारों पर निगरानी रखेगी और उनसे संपर्क करेगी.
भाजपा ने एक दिन पहले ही कर दी थी बाड़ेबंदी: भाजपा के अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण क्षेत्र के कुल 79 उम्मीदवारों की शुक्रवार रात को ही बाड़ेबंदी कर दी थी. अजमेर दक्षिण में अनीता भदेल और अजमेर उत्तर में वासुदेव देवनानी के आवास से उम्मीदवारों को एकजुट करके वाहनों से पुष्कर के एक निजी रिसोर्ट में ले गए थे. भाजपा के पदाधिकारी इसे बाड़ेबंदी ना कहकर प्रशिक्षण शिविर कह रहे हैं.
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प्रशिक्षण शिविर में हैं भाजपा उम्मीदवार: भाजपा के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि नगर निगम में स्पष्ट बहुमत से भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है. भाजपा के सभी 79 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण शिविर में भेजा गया है. सोनी ने बताया कि मतगणना के बाद जीतने वाले प्रत्याशी शिविर में रहेंगे और उन्हें अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जबकि हारने वालों को वापस घर भेज दिया जाएगा.