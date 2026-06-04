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वरमाला के बाद दहेज का सामान लेकर दूल्हा फरार, जानें क्यों

जयमाल के बाद दूल्हा अपने दो साथियों के साथ दहेज का मान सहित फरार हो गया. ( ईटीवी भारत )

दरअसल प्रयागराज जनपद के हरगढ़ के रहने वाले राजमणि के मझले बेटे अशोक की बारात मंगलवार शाम को चली थी. रात करीब 12 बजे 50 बारातियों के साथ छह गाड़ियों से मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव पहुंची. रात दो बजे द्वारपूजा और उसके बाद जयमाल का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया.

नाराज़ लड़की पक्ष ने दूल्हे के पिता समेत कुछ बारातियों और तीन गाड़ियों को बंधक बना लिया. सूचना पर पहुंची पीआरबी पुलिस कोरम पूरा कर थाने आने की बात कहकर वहां से लौट गई.

मिर्जापुर जनपद के मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को आये एक बारात में उस समय हंगामा होने लगा, जब जयमाल के बाद दूल्हा अपने दो साथियों के साथ दहेज की बाइक से फरार हो गया.

लड़की पक्ष की लोगों ने दूल्हे के पिता के साथ तीन गाड़ियों को बंधक बना लिया है. सूचना पर 112 पीआरबी पहुंच कर थाने में तहरीर देने की बात कही है. वहीं थाना प्रभारी तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कही है.

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में जयमाला के बाद दूल्हा दहेज की बाइक लेकर फरार हो गया. महिलाओं ने कपड़े और जेवरात को लेकर मंडप में कानाफूसी कर रही थीं. इसी से नाराज़ होकर दूल्हा भाग निकला.

दूल्हे का बड़ा भाई विक्रम शादी में नहीं आया था, छोटा भाई रघुनंदन बारात में आया था.जैसे ही लड़का लड़की विवाह के लिए मंडप में बैठे, तभी घर की महिलाएं कपड़े और जेवरात को लेकर कानाफूसी करने लगीं. इसी दौरान दूल्हा फरार हो गया.

लड़की के दादा ने बताया कि 19 वर्षीय पोती का रिश्ता हरगढ़ में तय किया था. 20 मई को लड़के की जिद पर कर्ज लेकर डेढ़ लाख रुपये की पल्सर बाइक खरीद कर तिलक चढ़ाया था. साथ में 6 हजार रुपये नकद और सगुन के रूप में फल, मिठाई भी दिए थे.

तय मुहूर्त पर बारात भी आई, लेकिन जब वर-वधू विवाह के लिए मंडप में बैठे थे. घर की कुछ महिलाओं ने कपड़े और जेवरात को लेकर बात कर रही थीं. इसी बात से नाराज़ दूल्हा अशोक भोर करीब चार बजे अपने दो साथियों के साथ बाइक लेकर चुपचाप फरार हो गया.

दूल्हे के फरार होते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. आक्रोशित परिजनों ने दूल्हे के पिता के साथ तीन गाड़ियों को गांव में ही रोक लिया गया. सूचना पर पहुंची पीआरबी 112 ने थाने पर प्रार्थना पत्र देने की बात कहकर लौट गई.

पीड़ित पिता ने कहा कि बेटी की शादी के लिए कर्ज लेकर हर इंतजाम किया था. तिलक में दूल्हे की मांग पर बाइक तक दी थी. अब इज्जत के साथ रुपये भी डूब गए. लड़की पक्ष थाने में तहरीर देने की तैयारी कर रहा है. वहीं मड़िहान थानां प्रभारी बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.