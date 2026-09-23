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शहरों के बाद भाजपा की अब गांवों पर नजर, पंचायती राज चुनाव का रोडमैप तैयार

जयपुर : शहरों की सत्ता में बढ़त के बाद अब भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति का रुख गांवों की ओर मोड़ दिया. भाजपा ने पंचायतीराज चुनाव के लिए संगठन को सक्रिय करने का रोडमैप तैयार किया है. अब वार्ड स्तर की तर्ज पर गांव-ढाणी तक संगठन की पकड़ मजबूत करने और स्थानीय चेहरों के जरिए चुनावी जमीन तैयार करने पर फोकस रहेगा. प्रदेश भाजपा की बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारी, जिम्मेदारी और संभावित उम्मीदवारी पर मंथन शुरू हुआ. सरकार अपनी उपलब्धियां लेकर गांव-ढाणी तक जाएगी. सरकार के कामकाज को ग्रामीण मुद्दों से जोड़ते हुए पार्टी गांव के विकास का संकल्प पत्र भी जारी करेगी. शहरी निकाय के बाद अब भाजपा का अगला चुनावी अभियान गांव की चौपाल से शुरू होगा.

गांवों में अग्निपरीक्षा : नगरीय निकाय चुनाव में संगठन और चुनावी प्रबंधन दिखाने के बाद अब भाजपा के सामने ग्रामीण वोटर्स को साधने की चुनौती है. संगठन का शहरी मॉडल अब पंचायतों में उतारने की तैयारी है. हालांकि गांवों का सियासी गणित अलग है. यहां पार्टी के सिंबल से ज्यादा स्थानीय चेहरे, जातीय समीकरण, व्यक्तिगत पकड़ और गुटीय संतुलन चुनाव की दिशा तय करते हैं. निकाय चुनाव में बागियों और निर्दलीयों से मिले अनुभव ने भी भाजपा को पंचायत चुनाव के लिए अलर्ट किया है. आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही टिकट की कवायद तेज होगी. दावेदारों की स्क्रीनिंग से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक संगठन की सक्रियता बढ़ेगी. कांग्रेस अभी निकाय चुनाव की हार की समीक्षा में उलझी है, वहीं बीजेपी ने पंचायत चुनाव की रणनीति पर काम शुरू किया है.

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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विस्तारकों को गांव-ढाणी तक पहुंचाना टास्क: भाजपा ने अब पंचायत चुनाव को लेकर संगठन को गांव-ढाणी तक सक्रिय करने की कवायद शुरू कर दी. प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विस्तारकों को पंचायत चुनाव के मद्देनजर सरकार की योजनाओं और संगठन की गतिविधियों को आमजन तक पहुंचाने का संदेश दिया. राठौड़ ने कहा, भाजपा का लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत के तहत समाज की अंतिम पंक्ति तक विकास और जनकल्याण का लाभ पहुंचाना है. मुख्यमंत्री ने विस्तारकों से कहा कि सरकार की योजनाओं को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाएं.

रोडमैप तैयार: भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर हमारी तैयारी पूरी है. संगठन स्तर पर बैठक हो चुकी है. अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारियां देने का रोडमैप तैयार है. पंचायत चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करने का विचार है. बगड़ी ने कहा, पंचायत चुनावों के लिए स्थानीय जरूरतों और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को शामिल करते हुए संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा. सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रचार रथ भी पंचायतों में भेजेंगे.