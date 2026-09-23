शहरों के बाद भाजपा की अब गांवों पर नजर, पंचायती राज चुनाव का रोडमैप तैयार
निकाय चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी ने गांवों पर किया फोकस. गांवों के विकास का संकल्प पत्र करेगी जारी.
Published : September 23, 2026 at 4:47 PM IST
जयपुर : शहरों की सत्ता में बढ़त के बाद अब भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति का रुख गांवों की ओर मोड़ दिया. भाजपा ने पंचायतीराज चुनाव के लिए संगठन को सक्रिय करने का रोडमैप तैयार किया है. अब वार्ड स्तर की तर्ज पर गांव-ढाणी तक संगठन की पकड़ मजबूत करने और स्थानीय चेहरों के जरिए चुनावी जमीन तैयार करने पर फोकस रहेगा. प्रदेश भाजपा की बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारी, जिम्मेदारी और संभावित उम्मीदवारी पर मंथन शुरू हुआ. सरकार अपनी उपलब्धियां लेकर गांव-ढाणी तक जाएगी. सरकार के कामकाज को ग्रामीण मुद्दों से जोड़ते हुए पार्टी गांव के विकास का संकल्प पत्र भी जारी करेगी. शहरी निकाय के बाद अब भाजपा का अगला चुनावी अभियान गांव की चौपाल से शुरू होगा.
गांवों में अग्निपरीक्षा : नगरीय निकाय चुनाव में संगठन और चुनावी प्रबंधन दिखाने के बाद अब भाजपा के सामने ग्रामीण वोटर्स को साधने की चुनौती है. संगठन का शहरी मॉडल अब पंचायतों में उतारने की तैयारी है. हालांकि गांवों का सियासी गणित अलग है. यहां पार्टी के सिंबल से ज्यादा स्थानीय चेहरे, जातीय समीकरण, व्यक्तिगत पकड़ और गुटीय संतुलन चुनाव की दिशा तय करते हैं. निकाय चुनाव में बागियों और निर्दलीयों से मिले अनुभव ने भी भाजपा को पंचायत चुनाव के लिए अलर्ट किया है. आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही टिकट की कवायद तेज होगी. दावेदारों की स्क्रीनिंग से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक संगठन की सक्रियता बढ़ेगी. कांग्रेस अभी निकाय चुनाव की हार की समीक्षा में उलझी है, वहीं बीजेपी ने पंचायत चुनाव की रणनीति पर काम शुरू किया है.
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विस्तारकों को गांव-ढाणी तक पहुंचाना टास्क: भाजपा ने अब पंचायत चुनाव को लेकर संगठन को गांव-ढाणी तक सक्रिय करने की कवायद शुरू कर दी. प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विस्तारकों को पंचायत चुनाव के मद्देनजर सरकार की योजनाओं और संगठन की गतिविधियों को आमजन तक पहुंचाने का संदेश दिया. राठौड़ ने कहा, भाजपा का लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत के तहत समाज की अंतिम पंक्ति तक विकास और जनकल्याण का लाभ पहुंचाना है. मुख्यमंत्री ने विस्तारकों से कहा कि सरकार की योजनाओं को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाएं.
रोडमैप तैयार: भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर हमारी तैयारी पूरी है. संगठन स्तर पर बैठक हो चुकी है. अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारियां देने का रोडमैप तैयार है. पंचायत चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करने का विचार है. बगड़ी ने कहा, पंचायत चुनावों के लिए स्थानीय जरूरतों और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को शामिल करते हुए संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा. सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रचार रथ भी पंचायतों में भेजेंगे.
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पंचायत चुनाव में BJP का प्लान
- निकाय मॉडल गांव तक : बूथ और वार्ड स्तर की संगठनात्मक रणनीति को गांव-ढाणी तक ले जाना.
- स्थानीय चेहरों पर फोकस : मजबूत जनाधार वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं को तरजीह.
- आरक्षण के बाद टिकट : लॉटरी जारी होने के नए सिरे से दावेदारों की स्क्रीनिंग और टिकट की कवायद.
- बागियों पर नजर: निकाय चुनाव के अनुभव के बाद टिकट विरोध और निर्दलीय चुनौती को रोकने की तैयारी.
- बूथ मैनेजमेंट: पंचायत स्तर पर बूथ कमेटियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना.
- विकास का नैरेटिव: सरकार के काम और योजनाओं को गांव-ढाणी तक पहुंचाना.
- गांव का संकल्प पत्र: ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर अलग विकास संकल्प पत्र तैयार करने की तैयारी.
- जिम्मेदारियां तय: नेताओं और संगठन पदाधिकारियों को पंचायतवार जिम्मेदारी देने का रोडमैप.
- शहर के बाद गांव: निकाय की जीत के बाद पंचायत चुनाव को भाजपा के लिए अगला बड़ा संगठनात्मक और राजनीतिक टेस्ट माना जा रहा है.
निकाय के बाद पंचायत पर संगठन का फोकस : भाजपा के लिए पंचायत चुनाव की तैयारियां ऐसे समय शुरू हुई हैं, जब भाजपा ने निकाय चुनाव में 70 फीसदी से ज्यादा निकाय प्रमुख बनाने में कामयाबी हासिल की. बगड़ी ने निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी निशाना साधा और दावा किया कि 9 जिलों में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई. भाजपा अब इसी चुनावी अनुभव को पंचायत स्तर के संगठन में इस्तेमाल करने की तैयारी में है. भाजपा के सामने अब निकाय चुनाव में सक्रिय रहे नेताओं, स्थानीय संगठन और नए दावेदारों के बीच तालमेल बनाने की चुनौती होगी. पार्टी की रणनीति में निकाय चुनाव के अनुभव, संगठन की रिपोर्ट और आरक्षण के नए समीकरणों को जोड़कर पंचायत स्तर पर उम्मीदवार चयन का अगला चरण शुरू होने की संभावना है.
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