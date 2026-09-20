ETV Bharat / state

गुरुग्राम में रोडरेज: कार सवार युवक को कुचलने की कोशिश की, थार ने भी कैब को मारी कई बार टक्कर

गुरुग्राम में शनिवार को रोडरेज के 2 मामले सामने आये. पहला सेक्टर-38 का. दूसरा सेक्टर-89 का है.

ROAD RAGE IN GURUGRAM
गुरुग्राम में रोडरेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 20, 2026 at 3:51 PM IST

|

Updated : September 20, 2026 at 4:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्रामः हरियाणा में लगातार सामने आ रहे रोड रेज के मामलों के बीच अब सेक्टर-38 से एक नया मामला सामने आया है. शनिवार रात यहां एक बलेनो कार चालक ने कैब को टक्कर मार दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. किसी विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. इसके बाद बलेनो चालक ने कैब को टक्कर मार दी. घटना के दौरान एक युवक को भी कथित तौर पर गाड़ी से टक्कर मारने या उसके ऊपर गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल: घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है. वायरल वीडियो और मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पूरे विवाद की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. घटना की सूचना मिलते ही खेड़कीदौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

सेक्टर 38 में रोडरेज (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिसः पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और टक्कर जानबूझकर मारी गई थी या घटनाक्रम के दौरान स्थिति बिगड़ने पर यह हुआ. गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप की मानें तो "फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस वायरल वीडियो समेत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

सेक्टर-89 रोडरेज (ETV Bharat)

सेक्टर-89 में थार ने कैब को कई बार मारी टक्करः दूसरी घटना में गुरुग्राम के सेक्टर-89 में देर रात उस वक्त हंगामा मच गया, जब एक थार चालक ने कैब को बार-बार टक्कर मार दी. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में थार चालक कैब को बैक करके बार-बार टक्कर मारता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि घटना के वक्त कैब में ड्राइवर समेत तीन लोग सवार थे. जोरदार टक्कर के चलते कैब के दोनों फ्रंट एयरबैग खुल गए और गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि, गनीमत रही कि इस घटना में कैब सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई.

कैब आते ही शुरू कर दी टक्करः स्थानीय लोगों के अनुसार आपसी विवाद के बाद दो युवकों ने रैपिडो कैब बुक की थी. जैसे ही कैब मौके पर पहुंची, वहां मौजूद एक युवक ने थार से कैब को टक्कर मारना शुरू कर दिया. थार में चार युवक सवार होकर आए थे. थार दिल्ली नंबर की बताई जा रही है. आरोप है कि चालक ने नशे की हालत में कैब को कई बार टक्कर मारी. इसके बाद मौके पर देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा.

बैक करके कई बार मारी टक्करः घटना के दौरान थार चालक ने अपनी गाड़ी को बार-बार बैक किया और फिर कैब में टक्कर मारी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैब के दोनों फ्रंट एयरबैग खुल गए और गाड़ी के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा. मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस ने शुरू की जांचः घटना की सूचना मिलते ही खेड़कीदौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब वायरल वीडियो और थार के नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है. साथ ही पूरे विवाद की वजह और घटना के दौरान मौजूद लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें-

गुरुग्राम हिट एंड रन केसः दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को कार ने मारी टक्कर, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हिट एंड रन केस

फरीदाबाद रोडरेज केस में हत्या का तीसरा आरोपी गिरफ्तार, बीच सड़क मौत के घाट उतारा था

रोड रेज से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान, छोटी सी समझदारी बचा सकती है जान, जानें मनोचिकित्सक की राय

Last Updated : September 20, 2026 at 4:42 PM IST

TAGGED:

GURUGRAM POLICE BALENO CAR ACCIDENT
हरियाणा में रोडरेज
HIT AND RUN CASES
ROAD RAGE IN HARYANA
ROAD RAGE IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.