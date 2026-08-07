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'वार्ता के बाद हड़ताली कर्मचारियों की तीनों मांगें समाप्त हो गई थीं, कुछ शरारती तत्वों के कारण हड़ताल की नौबत', अंबाला में बोले अनिल विज

हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी उनसे बातचीत करने में लगे हुए हैं.

Electricity employees strike
बिजली मंत्री अनिल विज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2026 at 4:40 PM IST

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अंबालाः हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने 11 से 13 अगस्त तक तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया था. इससे पहले बिजली मंत्री अनिल विज ने इस मामले में बिजली कर्मचारियों के साथ बैठक की.

'सरकार ने ही HERC में निजीकरण का किया विरोध': शुक्रवार को बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अनिल विज ने कहा कि "बिजली बोर्ड की यूनियन को बुला कर उनसे बात की थी. मुख्य तौर पर बिजली कमचारियों की तीन मांगें हैं. पहली बिजली का निजीकरण न किया जाए. उसपर बताया गया है कि HERC में जो केस आया था वो बिजली विभाग के तहत काम नहीं करता है. HERC में सरकार ने निजीकरण का विरोध किया है तो वो बात वहीं खत्म हो गई."

हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर बोले बिजली मंत्री (ETV Bharat)

'कुछ शरारती तत्वों के कारण हड़ताल की नौबत': दूसरी मांग स्मार्ट मीटर को बंद करने की बात की है जिसपर मंत्री विज ने कहा कि "अभी इसकी टेंडर ही नहीं हुई. जब टेंडर होंगे तब देखा जाएगा, जो मीटर 2022 में लगे हुए हैं सिर्फ वही लगे होंगे. तो दूसरी बात भी खत्म हो गई." तीसरी मांग थी कि कृषि विद्युत निगम बनाया जा रहा है, वह न बनाया जाए. उसपर मंत्री विज ने बताया कि "मुख्यमंत्री ने इस बारे में विधानसभा में बात की है लेकिन अभी उनकी मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं हुई. एक बार ये तीनों मांगे समाप्त हो गई थीं और वो मान गए थे. लेकिन जब वो बाहर गए तो कुछ शरारती तत्वों से मिलकर उन्होंने यही कहा कि हम मांग करेंगे लेकिन आज भी बिजली विभाग के अधिकारी उनसे बातचीत करने में लगे हुए हैं."

'कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है': वहीं कांग्रेस की आपसी कलह को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है. ये सिर्फ विभिन्न धड़ों का कठ मेल है. अपने अपने स्वार्थ के कारण ये अलग अलग जगह मिल जाते और विरोध करते रहते है.

ये भी पढ़ें-बिजली कर्मचारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, 11 अगस्त से तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान

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