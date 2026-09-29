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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद गुलाबी ठंड का एहसास, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली में सुबह-शाम महसूस की जा रही ठंड ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी में पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन अब मौसम बदलाव देखने को मिल रहा है. कल सोमवार को घने बादलों और कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी से तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा और दिन में भी हल्की ठंडक महसूस हुई.