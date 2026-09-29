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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद गुलाबी ठंड का एहसास, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

दिल्ली में सुबह-शाम महसूस की जा रही ठंड
दिल्ली में सुबह-शाम महसूस की जा रही ठंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2026 at 8:07 AM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी में पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन अब मौसम बदलाव देखने को मिल रहा है. कल सोमवार को घने बादलों और कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी से तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा और दिन में भी हल्की ठंडक महसूस हुई.

मौसम विभाग के अनुसार कल सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से छह डिग्री कम था. पालम में 27.7 और रिज में 27.2 डिग्री तापमान रहा. कई इलाकों में हल्की वर्षा और बूंदाबांदी दर्ज की गई. दिल्ली में बारिश के बाद गुलाबी ठण्ड का एहसास होने लगा है.

आज का मौसम का हाल

मौसम विभाग का अनुमान है कि अब बादल और बूंदाबांदी का मौसम दिल्ली से दूर होगा. मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार सुहावने मौसम का यह दौर जल्द खत्म हो सकता है और आने वाले दिनों में तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 75, ग्रेटर नोएडा में 62 और नोएडा में 68 अंक पर बना हुआ है। राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है।

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