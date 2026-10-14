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दिल्ली-NCR में आज हल्की बारिश की संभावना, जानें तापमान को लेकर IMD का नया अपडेट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मानसून के बाद सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस होने लगी है. आने वाले दिनों में ठंड धीरे-धीरे बढ़ेगी, लेकिन दिन में गर्मी बनी रह सकती है. दिल्ली में बारिश के बाद धूप के कारण दोबारा तापमान बढ़ने लगा है.

बीते दिन यानि मंगलवार को अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 0.7 डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 2.5 की बढ़ोतरी के साथ 21.2 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 2.3 डिग्री कम है. सबसे कम अधिकतम तापमान मयूर विहार में 29.5 डिग्री दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बुधवार को मौसम साफ रहने वाला है और आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे. आज दिन के समय में हल्की बारिश की संभावना है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है. विभाग के अनुमान है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और उसके बाद के 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 143, गाजियाबाद में 145, ग्रेटर नोएडा में 142 और नोएडा में 138 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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