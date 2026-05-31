दिल्ली-NCR में बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट और हवा हुई साफ, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल
मौसम विभाग का कहना है कि 2 जून के बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हो सकती है.
Published : May 31, 2026 at 8:35 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली. इसका सीधा असर तापमान पर पड़ा है और हीटवेव जैसी स्थिति काफी हद तक कमजोर हो गई है. लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है.
शनिवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शाम 5:30 बजे तक सफदरजंग में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह भी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम था. बारिश के कारण नमी के स्तर में भी बदलाव हुआ है. नमी का अधिकतम स्तर 76 फीसद जबकि न्यूनतम स्तर 32 फीसद दर्ज किया गया.
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग ने आज दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 40 से 60 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से राजधानी में कई जगहों पर हवा चल सकती है.
मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है. 2 जून के बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हो सकती है. आसमान साफ होने के साथ धूप तेज होगी और गर्मी का असर फिर बढ़ने लगेगा.अनुमान के अनुसार 3 जून तक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है. वहीं 4 जून को तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 96 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 82, ग्रेटर नोएडा में 78 और नोएडा में 75 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में गर्मी का प्रकोप जारी, जाने कब मिलेगी राहत, कैसा रहेगा मौसम का मिजाज
ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में प्रचंड गर्मी का दौर रहेगा जारी, जाने IMD की चैतावनी, कैसा रहेगा मौसम