UP में बदलने लगा मौसम, बारिश के बाद शीत ऋतु की दस्तक; सबसे गर्म रहा प्रयागराज
दिन के समय तो मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन रात के समय हल्की ठंडक का एहसास शुरू हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 12:26 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम परिवर्तन शुरू हो चुका है. ज्यादातर जिलों के अधिकतम तापमान में कमी आना शुरू हो गई है. बिजनौर और हरदोई जिले में रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है.
इसी तरह लगभग सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से एक-दो डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान सामान्य अथवा सामान्य से एक-दो डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. इससे दिन के समय तो मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन रात के समय हल्की ठंडक का एहसास शुरू हो गया है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण उत्तर प्रदेश में आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. इस दौरान अधिकतम न्यूनतम तापमान में भी कोई ज्यादा विशेष बदलाव नहीं होगा.
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन में धूप खिली. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान में रविवार के मुकाबले 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए जो की सामान्य है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मंगलवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 32 में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
प्रयागराज सबसे गर्म: सोमवार को भी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा. वहां पर अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा.
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