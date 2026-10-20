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UP में बदलने लगा मौसम, बारिश के बाद शीत ऋतु की दस्तक; सबसे गर्म रहा प्रयागराज

UP में बदलने लगा मौसम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम परिवर्तन शुरू हो चुका है. ज्यादातर जिलों के अधिकतम तापमान में कमी आना शुरू हो गई है. बिजनौर और हरदोई जिले में रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है.

इसी तरह लगभग सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से एक-दो डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान सामान्य अथवा सामान्य से एक-दो डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. इससे दिन के समय तो मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन रात के समय हल्की ठंडक का एहसास शुरू हो गया है.