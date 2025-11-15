ETV Bharat / state

बेटी का भरण-पोषण करेगी सौतेली मां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- गरीब बेटियों की देखभाल समाज के हर नागरिक का कर्त्तव्य

प्रयागराज : नगर निगम प्रयागराज के दिवंगत कर्मचारी की नाबिलग बेटी को हाईकोर्ट के दखल के बाद राहत मिली है. सौतेली मां ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर हर माह नाबालिग को पांच हजार रुपए देने का आश्वासन दिया है. नगर निगम के अधिकारियों ने भी हलफनामा दाखिल कर कहा है वह नाबालिग की सुरक्षा और भरण पोषण का ध्यान रखेंगे. अपनी सौतेली मां के खिलाफ कोर्ट पहुंची नाबालिग की याचिका पर न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सुनवाई की. कोर्ट ने नगर आयुक्त प्रयागराज को तलब किया था.

याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केवल सरकार का ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह गरीबी में जी रहे शोकाकुल नाबालिगों, विशेषकर बालिकाओं के भविष्य की रक्षा करे. कोर्ट ने कहा, हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का इतना ह्रास हो रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. रिश्तों की अवहेलना की जा रही है. बालिकाओं के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नन्हीं कली, सुकन्या समृद्धि योजना आदि, लेकिन इतने से ही बात नहीं बनेगी. समाज में सद्भाव के लिए बालिकाओं की भलाई में योगदान देना चाहिए.

याची के पिता नगर निगम में कर्मचारी थे. 2023 में उनकी मृत्यु के बाद उसकी सौतेली मां को नगर निगम ने आश्रित कोटे में नियुक्ति दी है, लेकिन उसके संबंध में विशेष कुछ नहीं किया था. मामले में हाईकोर्ट के 10 नवंबर के आदेश के अनुपालन में नगर आयुक्त साईं तेजा ने कोर्ट को बताया कि सौतेली मां सुशीला देवी प्रति महीने पांच हजार रुपया देने के लिए तैयार है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 20 नवंबर नियत करते हुए नगर आयुक्त के इस आश्वासन की सराहना की कि नाबालिग की उचित देखभाल के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई तिथि पर आयुक्त को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है.