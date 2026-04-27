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हाईकोर्ट की टिप्पणी- नया IBC प्लान लागू होने के बाद बकाया की वसूली नहीं कर सकता बिजली विभाग, नोटिस रद्द

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत स्वीकृत रेजोल्यूशन प्लान के बाद पुराने बिजली बकाया की वसूली नहीं की जा सकती. अदालत ने कहा कि आईबीसी की धारा 238 अन्य सभी कानूनों पर वरीयता रखती है, भले ही बिजली अधिनियम में भी ऐसा प्रावधान मौजूद हो.

साउथ ईस्ट पावर कारपोरेशन लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिया. मामले में अधिवक्ता प्रतीक जे नागर और अधिवक्ता नरेंद्र कुमार तिवारी ने याचियों की ओर से पक्ष रखा.

अदालत ने माना कि बिजली अधिनियम की धारा 174 अन्य कानूनों पर वरीयता देती है, लेकिन आईबीसी एक बाद का कानून है और इसकी धारा 238 स्पष्ट रूप से सभी विरोधाभासी कानूनों पर लागू होती है. इसलिए, दिवाला प्रक्रिया से जुड़े मामलों में आईबीसी के प्रावधान ही प्रभावी होंगे.

कोर्ट ने कहा कि यदि कोई बकाया राशि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से पहले की है और उसे रेजोल्यूशन प्लान में शामिल नहीं किया गया है, तो वह दावा स्वतः समाप्त माना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि सफल रेजोल्यूशन आवेदक को कंपनी क्लीन स्टेट के साथ मिलनी चाहिए. यदि संबंधित प्राधिकरण (जैसे बिजली विभाग) ने सीआईआरपी के दौरान अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उस बकाया की वसूली नहीं की जा सकती.