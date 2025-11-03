ETV Bharat / state

जयपुर में डंपर हादसे के बाद भाजपा ने स्थगित की SIR कार्यशाला, सीएम ने मंत्रियों को राहत कार्य में लगाया

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए अपने संबोधन को कैंसिल कर पदाधिकारियों को घटना स्थल पर जाने और मरीजों की सहायता के निर्देश दिए. उधर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने भाषण को रोककर घटना पर संज्ञान लिया और कार्यक्रम से ही डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा को मौके पर भेजा और घायलों को SMS अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर से पहुंचाने के निर्देश दिए. वहीं, मंत्रियों को अलग-अलग अस्पताल में भर्ती घायलों के बेहतर उपचार की के लिए जिम्मेदारी दी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि किसी की लापवाही से इस तरह की दर्घटना हो जाती है, कई लोगों की इसमें जान चली जाती है. ट्रैफिक नियम बने हुए हैं, लेकिन नियमों की पालना नहीं हो रही है. कोई भी स्टेयरिंग पकड़ता है और ड्राइवर बन जाता है. वो अपने शॉर्टकट के चक्कर में दूसरों की जान ले लेता है.

जयपुर: राजधानी के हरमाड़ा में लोहा मंडी रोड पर बेकाबू डंपर ने मौत का तांडव खेला. अनियंत्रित डंपर से हुए इस भीषण सड़क हादसे ने कई लोगों की जान ले ली, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही बीजेपी की ओर से कृषि अनुसंधान केंद्र में हो रही “मतदाता गहन पुनरीक्षण”(SIR) कार्यशाला को स्थगित कर दिया गया.

राठौड़ ने हरमाड़ा सड़क हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत ही दर्दनाक है. राठौड़ ने कहा कि सड़क हादसे की जैसे ही जानकारी मिली, वैसे ही कार्यशाला को स्थगित कर दिया गया. कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को तत्काल घायलों की मदद के लिए रवाना किया गया. ट्रैफिक रूल्स को लेकर राठौड़ ने कहा कि नियम बने हुए हैं. ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए. ड्राइविंग लाइसेंस को भी नियमों के मापदंड के आधार पर देना चाहिए, इसके साथ गाड़ियों की फिटनेस में भी बहुत सतकर्ता और पूर्ण मापदंडों के आधार पर ही देना चाहिए, लेकिन कई बार देखने में आ रहा है कि कोई ना कोई रास्ता अपनाकर ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी फिटनेस करवा ली जाती है. अपनी लापरवाही चक्कर में दूसरों को ऊपर भेज देते हैं.

घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश: इस भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. मुख्यमंत्री ने हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी शुरू की. उन्होंने कलेक्टर, एसएमएस अस्पताल और कांवटिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों से सीधे संवाद कर घायलों की स्थिति की जानकारी ली और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे.

मुख्यमंत्री ने कांवटिया अस्पताल में मंत्री झाबर सिंह खर्रा और के.के. बिश्नोई को भेजा, वहीं एसएमएस अस्पताल में मंत्री सुरेश रावत और सुमित गोदारा को तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए, ताकि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हादसे के सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवारों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है.