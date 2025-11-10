ETV Bharat / state

कहां 'अंडरग्राउंड' हो गए विधायक हंसराज, फोन और सोशल मीडिया सब बंद

शिमला: चुराह से बीजेपी विधायक और पूर्व में विधानसभा उपाध्यक्ष रहे डॉ. हंसराज पर चंबा की एक युवती ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती की शिकायत के बाद विधायक पर चंबा महिला थाने में केस दर्ज हुआ है. अब विधायक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं.

पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने विधायक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत कथित रूप से संबंध बनाने और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया है. युवती की शिकायत के अनुसार जब वो नाबालिग थी तो विधायक ने उसका यौन उत्पीड़न किया था. ऐसे में पॉक्सो की धाराएं भी लगी हैं.

कहा हैं विधायक हंसराज

इस माह युवती ने हंसराज पर सोशल मीडिया पर आकर गंभीर आरोप लगाए थे. हंसराज ने भी सोशल मीडिया पर आकर उनका खंडन किया था. अपने ऊपर लगे आरोपों का विधायक ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए जवाब दिया था. युवती के आरोप लगाने के बाद भी हंसराज अपने हल्के के दौरे पर थे और लोगों से खुलकर मुलाकात कर रहे थे. कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और उनका सोशल मीडिया लगातार अपडेट हो रहा था, लेकिन पोक्सो और अन्य धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद दो दिन से विधायक हंसराज का सोशल मीडिया पेज अपडेट नहीं हुआ है उनका फोन भी स्विच ऑफ है. युवती के लगाए आरोपों के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. कानूनी जानकारों का मानना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और अग्रिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट जा सकते हैं.