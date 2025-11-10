ETV Bharat / state

कहां 'अंडरग्राउंड' हो गए विधायक हंसराज, फोन और सोशल मीडिया सब बंद

बीजेपी विधायक हंसराज पर एफआईआर दर्ज की गई है. इसके बाद विधायक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं.

चुराह विधायक हंसराज
चुराह विधायक हंसराज (PIC CREDIT: HANSRAJ FACEBOOK)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: चुराह से बीजेपी विधायक और पूर्व में विधानसभा उपाध्यक्ष रहे डॉ. हंसराज पर चंबा की एक युवती ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती की शिकायत के बाद विधायक पर चंबा महिला थाने में केस दर्ज हुआ है. अब विधायक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं.

पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने विधायक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत कथित रूप से संबंध बनाने और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया है. युवती की शिकायत के अनुसार जब वो नाबालिग थी तो विधायक ने उसका यौन उत्पीड़न किया था. ऐसे में पॉक्सो की धाराएं भी लगी हैं.

कहा हैं विधायक हंसराज

इस माह युवती ने हंसराज पर सोशल मीडिया पर आकर गंभीर आरोप लगाए थे. हंसराज ने भी सोशल मीडिया पर आकर उनका खंडन किया था. अपने ऊपर लगे आरोपों का विधायक ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए जवाब दिया था. युवती के आरोप लगाने के बाद भी हंसराज अपने हल्के के दौरे पर थे और लोगों से खुलकर मुलाकात कर रहे थे. कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और उनका सोशल मीडिया लगातार अपडेट हो रहा था, लेकिन पोक्सो और अन्य धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद दो दिन से विधायक हंसराज का सोशल मीडिया पेज अपडेट नहीं हुआ है उनका फोन भी स्विच ऑफ है. युवती के लगाए आरोपों के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. कानूनी जानकारों का मानना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और अग्रिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट जा सकते हैं.

पुलिस कर रही मामले की जांच

जानकारी के मुताबिक विधायक को नोटिस जारी कर सोमवार को महिला थाने में बुलाया था. गिरफ्तारी होगी या नहीं, यह जांच पर निर्भर करेगा. बताया ये भी जा रहा है कि शनिवार को पुलिस विधायक के घर पहुंची थी, पर वो घर पर नहीं मिले. जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम रविवार को पीड़िता को साथ लेकर रेस्ट हाउस भी पहुंची. यहां पुलिस ने कई घंटे तक छानबीन कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. पीड़िता का आरोप है कि इसी रेस्ट हाउस में उसे विधायक ने बुलाया था. टीम ने कमरे, परिसर और संबंधित स्थानों से तकनीकी एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य जुटाए हैं.

ये भी पढ़ें: शिमला के रोहड़ू में युवक को लगी गोली, गाड़ी से गन और कारतूस बरामद

TAGGED:

BJP MLA HANSRAJ FIR POCSO
BJP MLA HANSRAJ ALLEGATION
FIR ON BJP MLA HANSRAJ
BJP MLA HANSRAJ CASE
MLA HANSRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.