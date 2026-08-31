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दिल्ली-NCR में कमजोर पड़ा मानसून, सताएगी उमस और गर्मी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मानसून कमजोर पड़ने के बाद अब गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. कभी तेज धूप तो कभी आसमान में बादल छाए रहते है. बारिश न होने की वजह से अब दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी ने परेशान कर दिया है.

मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में रविवार (30 अगस्त) को आसमान में हल्के बादल छाये रहे, लेकिन धूप ने थोड़ा परेशान किया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक रहा.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ही कम है. आज भी दिल्लीवासियों को चिलचिलाती धूप परेशान कर सकती है, हालांकि इस दौरान राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है. इसके बाद कल मंगलवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.