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उदयपुर के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद पति का चिकित्सकों पर हमले का प्रयास, डॉक्टर्स में रोष

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक सरिया लेकर स्टाफ की ओर बढ़ता दिखा.

CCTV footage of the incident
घटना का सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 3:34 PM IST

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उदयपुर: शहर के एमबी अस्पताल में सोमवार देर रात मेडिकल इमरजेंसी आईसीयू में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने हंगामा किया. गुस्से में आए पति ने ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर सरिए से हमले की कोशिश की. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते उसे काबू में कर लिया.

आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राहुल जैन ने बताया कि अजमेर निवासी आफरीन बानो (20) गंभीर बीमारी गुलन बेरी सिंड्रोम से पीड़ित थीं. पिछले कई दिन से वेंटिलेटर पर थीं. सोमवार शाम से उनकी हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई थी. ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने लगातार प्रयास करते हुए उन्हें बचाने की कोशिश की. शाम के समय सीपीआर देकर कुछ समय स्थिति संभाली. रात करीब 11 बजे सीनियर डॉक्टर ने इलाज की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन आधी रात के बाद मरीज की हालत तेजी से बिगड़ गई. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका. मौत की सूचना मिलते ही महिला का पति फारूक खुद पर काबू नहीं रख सका. उसने गुस्से में आकर डॉक्टरों और नर्सिंगकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की.

घटना का सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें:दौसा जिला अस्पताल में हंगामा: मरीज का आरोप, स्टाफ ने की मारपीट, कंपाउंडर एपीओ, जांच कमेटी गठित

प्रिंसिपल जैन के अनुसार, घटना रात करीब 12:30 बजे की है. सूचना मिलते ही हाथीपोल थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और स्थिति को संभाला एवं मामला शांत कराया. इधर, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें आरोपी युवक हाथ में सरिया लेकर स्टाफ की ओर बढ़ता दिख रहा है. वहीं घटना के बाद अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों में भारी रोष दिखा. डॉक्टरों का कहना है कि वे दिन-रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं उनका मनोबल तोड़ती हैं. रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अस्पताल परिसर में 24 घंटे पुलिस गश्त और सख्त सुरक्षा की मांग की. वहीं अस्पताल प्रशासन ने भी घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

पढ़ें:भीलवाड़ा: एमजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर भिड़े तीन मेडिकल छात्र, मारपीट

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ATTEMPT ATTACK ON DOCTOR IN UDAIPUR
UPROAR AT HOSPITAL OVER DEATH
DOCTORS ANGERED BY ATTEMPTED ATTACK
CCTV FOOTAGE OF INCIDENT SURFACED
UPROAR AT UDAIPUR MB HOSPITAL

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