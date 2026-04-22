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उदयपुर के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद पति का चिकित्सकों पर हमले का प्रयास, डॉक्टर्स में रोष

उदयपुर: शहर के एमबी अस्पताल में सोमवार देर रात मेडिकल इमरजेंसी आईसीयू में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने हंगामा किया. गुस्से में आए पति ने ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर सरिए से हमले की कोशिश की. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते उसे काबू में कर लिया.

आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राहुल जैन ने बताया कि अजमेर निवासी आफरीन बानो (20) गंभीर बीमारी गुलन बेरी सिंड्रोम से पीड़ित थीं. पिछले कई दिन से वेंटिलेटर पर थीं. सोमवार शाम से उनकी हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई थी. ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने लगातार प्रयास करते हुए उन्हें बचाने की कोशिश की. शाम के समय सीपीआर देकर कुछ समय स्थिति संभाली. रात करीब 11 बजे सीनियर डॉक्टर ने इलाज की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन आधी रात के बाद मरीज की हालत तेजी से बिगड़ गई. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका. मौत की सूचना मिलते ही महिला का पति फारूक खुद पर काबू नहीं रख सका. उसने गुस्से में आकर डॉक्टरों और नर्सिंगकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की.