दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट, सीएम योगी बोले- अफसर फील्ड में उतरें, भारत-नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सख्ती

लखनऊ : दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार की शाम को कार में हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है. सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है. लखनऊ में संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और चेकिंग की जा रही है. मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान की सुरक्षा बढ़ाई गई है. वहीं, प्रशासनिक अधिकारी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं. होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और धर्मशाला को चेक किया जा रहा है.

सीएम योगी ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने और फील्ड में निकलने का आदेश दिया है. वहीं एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है.

मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिफाइनरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जिले के आला अधिकारी मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा और बारीकियां परख रहे हैं. मंदिर के आस-पास सघनता से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है. आगरा-दिल्ली राजमार्ग, यमुना एक्सप्रेस-वे और बरेली हाईवे पर भी पुलिस चेकिंग कर रही है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि मंदिरों की सुरक्षा को लेकर चेकिंग की जा रही है. जनपद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

कानपुर में भी पुलिस कमिश्नर ने अपने-अपने क्षेत्र में सभी थाना प्रभारी को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है. शहर के संवेदनशील इलाकों और बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है. भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष रूप से निगरानी की जा रही है. यात्रियों के सामानों को भी चेक किया जा रहा है.

कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया, दिल्ली ब्लास्ट के बाद संवेदनशील स्थलों, मंदिर, बाजारों और रेलवे स्टेशन के साथ-साथ गश्त बढ़ा दी है. अफसरो के द्वारा कई क्षेत्रों में पुलिस के दलबल के साथ गश्त जा रही है. लोगों से शांति बनाए रखने और भीड़ न इकट्ठा करने की अपील की गई है. रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही है.