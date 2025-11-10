ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट, सीएम योगी बोले- अफसर फील्ड में उतरें, भारत-नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सख्ती

यूपी के सभी जिलों में सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है. यात्रियों के सामानों को चेक किया जा रहा है.

चेकिंग अभियान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 9:11 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 10:09 PM IST

लखनऊ : दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार की शाम को कार में हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है. सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है. लखनऊ में संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और चेकिंग की जा रही है. मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान की सुरक्षा बढ़ाई गई है. वहीं, प्रशासनिक अधिकारी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं. होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और धर्मशाला को चेक किया जा रहा है.

सीएम योगी ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने और फील्ड में निकलने का आदेश दिया है. वहीं एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है.

मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिफाइनरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जिले के आला अधिकारी मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा और बारीकियां परख रहे हैं. मंदिर के आस-पास सघनता से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है. आगरा-दिल्ली राजमार्ग, यमुना एक्सप्रेस-वे और बरेली हाईवे पर भी पुलिस चेकिंग कर रही है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि मंदिरों की सुरक्षा को लेकर चेकिंग की जा रही है. जनपद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

कानपुर में भी पुलिस कमिश्नर ने अपने-अपने क्षेत्र में सभी थाना प्रभारी को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है. शहर के संवेदनशील इलाकों और बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है. भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष रूप से निगरानी की जा रही है. यात्रियों के सामानों को भी चेक किया जा रहा है.

कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया, दिल्ली ब्लास्ट के बाद संवेदनशील स्थलों, मंदिर, बाजारों और रेलवे स्टेशन के साथ-साथ गश्त बढ़ा दी है. अफसरो के द्वारा कई क्षेत्रों में पुलिस के दलबल के साथ गश्त जा रही है. लोगों से शांति बनाए रखने और भीड़ न इकट्ठा करने की अपील की गई है. रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही है.

भारत-नेपाल सीमा पर सख्त चौकसी : भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं. महराजगंज से लगे 84 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए जांच-परख सख्त कर दी गई है. सोनौली, ठूठीबारी, कोल्हुई, सिकटा समेत सभी मुख्य प्रवेश मार्गों पर आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है. सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से पहचान पत्रों की पुष्टि कर ही भारतीय सीमा में प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं.

बॉर्डर पर डॉग स्क्वायड की तैनाती बढ़ाई गई है. संदिग्ध सामग्रियों की जांच के लिए अत्याधुनिक स्कैनिंग मशीनों का उपयोग किया जा रहा है. सीमा पर लगे सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है. किसी भी तरह की संदिग्ध आवाजाही या गतिविधि पर तुरंत सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है.

वाराणसी में पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतरे : वाराणसी में भी प्रमुख स्थानों, धार्मिक स्थानों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी एवं चेकिंग अभियान शुरू हो गया है. पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल सुरक्षा व्यवस्था एवं चेकिंग अभियान को लेकर सड़क पर उतर गए. पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति के दिखने पर पुलिस को सूचना देने का अपील की है.

कैंट रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं वाराणसी के होटल एवं प्रमुख स्थानों पर छगन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर मॉनिटरिंग की जा रही है. संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है. डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया दिल्ली की घटना के बाद हाई अलर्ट जारी है. इसको लेकर हम लोग हमारे जो इंपॉर्टेंट स्थल है. हम लोग चेकिंग अभियान चला रहे हैं.

